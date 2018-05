Matteo Salvini | la lettera infuocata di Alessandro Sallusti | ' Così prendi a schiaffi i

Silvio Berlusconi spariglia : 'Pronto a fare il premier. Matteo Salvini? Gli ho detto di andare a casa' : Silvio Berlusconi , come al solito, spariglia. ' Sono pronto a fare il premier ', afferma ad Aosta, dove è impegnato in una serie di impegni elettorali, a pochi giorni dalla riabilitazione. 'Credo che ...

Matteo Salvini al telefono con Myrta Merlino : 'Non è stato Borghi a far crollare il titolo Mps' : Aste, questione banche, caso Mps. Matteo Salvini , al telefono con Myrta Merlino in diretta a L'aria che tira su La7, spiega il suo impegno per la regolamentazione delle ' aste fallimentari che ...

Monza - Matteo Salvini a casa di Sergio Bramini : «Un ruolo nel governo per lui» : Dopo Luigi Di Maio giovedì 17 maggio, anche Matteo Salvini è arrivato a casa di Sergio Bramini, a Sant'Albino di Monza, dove vive l'imprenditore "fallito a causa dello Stato" diventato un caso nelle ...

Lega-M5s - il contratto definitivo : sul reddito di cittadinanza trionfa Matteo Salvini. Ecco cosa sparisce : Ecco il contratto definitivo, l'intesa punto per punto tra Lega e M5s per il prossimo governo. Composto di 58 pagine e 30 punti, potete cliccare qui per scaricarlo e leggerlo . Rispetto alle versioni ...

Continua la corsa della Lega : un italiano su quattro voterebbe il partito di Matteo Salvini : La Lega Continua a crescere e sfonda quota 25%. Un italiano su 4 voterebbe dunque il partito guidato da Matteo Salvini. Il 32,1% preferisce il Movimento Cinque Stelle, il 19% il partito democratico, Forza Italia crolla sotto la soglia del 10% mentre Fratelli d’Italia si attesta al 3,8%, in leggero calo rispetto alle scorse elezioni. Leu è al 2,8%, sotto la soglia di sbarramento, +Europa all’1,8%, Potere al Popolo all’1,6%.Continua a leggere

Mario Monti - il consiglio da ridere a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : 'Più duri con l'establishment' : Come le tasse: Mario Monti è inevitabile. Quantomeno in televisione. L'ultima apparizione a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7, dove ha fatto il punto sul quadro politico. Sul premier, afferma: '...

Matteo Salvini vola ad Aosta : sul governo M5s-Lega è meno ottimista : 'Ciao Amici, si parte direzione Aosta. Si vede tanto che negli ultimi giorni sto dormendo molto poco??? Sto lavorando per voi, giuro che ce la metto tutta'. Così, ieri, il leader leghista Matteo ...

Vittorio Feltri - appello disperato a Matteo Salvini : 'Basta - devi scaricare questo Di Maio' : Stiamo assistendo a una esplosione di follia politica che non ha precedenti. Coloro che trattano per compilare il cosiddetto contratto governativo sono totalmente sprovveduti, non hanno alcuna ...

Governo - Matteo Salvini : 'Identikit premier? Una persona seria' : Un identikit del premier? "Una persona seria". Così ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ad Aosta sul contratto di Governo con il M5S e sul nome del futuro premier. "Il premier, ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il retroscena : oltre il governo - 'che poltrona ha offerto il M5s alla Lega' : Nel grande 'contratto di governo' di Lega e M5s , ancora in via definizione, potrebbe esserci un 'non detto', una variabile . Qualcosa che magari non finirà nel documento ufficiale ma che peserà ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il Consiglio di conciliazione : che poteri avrà - l'ombra del modello-Napolitano : Nel contratto concluso tra Salvini e Di Maio per il governo gialloverde c'è qualcosa che non s'era mai visto prima. No, non i tagli alle tasse, pure quelli una 'prima' assoluta se andranno davvero in ...

Alessandro Sallusti : 'Matteo Salvini - la barbarie porta alla decadenza e alla dissoluzione' : 'Se Salvini , sciaguratamente con Di Maio, dovesse andare al governo, ci auguriamo continui a parlare una lingua diversa da quella dei tecnocrati, ma che non spinga la 'barbarie', come accadde nell'...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - finito il vertice. Il M5s : 'Contratto chiuso'. La Lega smentisce : tensione alle stelle : Si è concluso poco dopo le 13.30 l'ultimo , e forse definitivo, vertice tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla definizione dell'accordo di governo. Trionfale il Movimento 5 stelle , per il quale '...

Guido Crosetto - cosa rischia Matteo Salvini nel governo col M5s. E sulla Giustizia : 'Programma da rabbrividire' : Un intervento tutto da ascoltare, quello di Guido Crosetto a L'aria che tira di Myrta Merlino . Si parte con una battuta: 'Il mio nome esce tutte le volte che parlano di qualcuno di peso, quello ...