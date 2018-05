Massimiliano Fedriga presenta la sua squadra

Massimiliano Fedriga - la lezione ai 5 stelle : occhio a questo dato Di Maio. poi la bomba su Giorgetti... : Se si continua con la strategia partitica, la gente si allontana ancora di più dalla politica. O noi diciamo ci sono queste cinque, dieci cose da fare che sono quelle che hanno chiesto i cittadini il ...

Massimiliano Fedriga : "Preincarico a Salvini? Decide Mattarella" : Preincarico a Salvini che ieri ha detto "tocca a noi"? "Aspettiamo le decisioni di Mattarella in modo fiducioso. Faremo tutti gli sforzi per vedere se cambiano per la quarta volta idea i 5 stelle. Noi lanciamo un appello a fare qualcosa per i cittadini, non abbiamo mai cambiato idea dal 4 marzo". Lo ha detto il neo governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervistato da Radio Capital."Ci siamo presentati con una ...

Friuli - Fedriga governatore : Ma chiamatemi solo Massimiliano. Lega primo partito - risultato oltre l'immaginazione : Le prime parole conquistano per la loro stupita semplicità: 'Io Presidente oppure governatore? No, se mi chiamate così non mi giro neppure. Sono Massimiliano, dovete continuare a chiamarmi così'. Sta ...

Chi è Massimiliano Fedriga - il governatore del Friuli Venezia Giulia - : Leghista, fedelissimo di Matteo Salvini, nato a Verona ma residente a Trieste, il nuovo inquilino di Palazzo del Lloyd è stato capogruppo della Lega alla Camera. Alle politiche di marzo era stato ...

In Friuli-Venezia Giulia vince il leghista Massimiliano Fedriga : Vittoria al candidato della coalizione di centrodestra. Bolzonello ammetta la sconfitta e si congratula. Zaia: faremo grandi cose insieme. Salvini twitta #andiamoagovernare io sono pronto!

Chi è Massimiliano Fedriga - il nuovo governatore del Friuli Venezia Giulia : Massimiliano Fedriga, leghista della prima ora, è il nuovo governatore del Friuli Venezia Giulia. "Grazie alla mia gente. Grazie alla mia terra. Ora al lavoro ascoltando e costruendo", ha commentato su Facebook il successore di Debora Serracchiani.Continua a leggere

