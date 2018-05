Mario Tennis Aces | svelato il peso del gioco per Nintendo Switch

Tennis – L’annuncio di Marion Bartoli : “ecco quando avverrà il mio ritorno ufficiale” : Marion Bartoli ha reso nota la data del suo ritorno ufficiale in campo: la Tennista francese salterà la stagione su erba per poi ritornare sul cemento Sarebbe dovuta tornare a Miami a marzo, ma un brutto infortunio all’anca ne ha posticipato il rientro in campo. Niente stagione su terra, com’era prevedibile, ma Marion Bartoli ha preferito saltare anche quella su erba. La Tennista francese ha preferito non prendere alcun rischio e recuperare al ...

Volete provare Mario Tennis Aces prima dell'uscita? In arrivo una demo gratuita e un torneo online : Gli appassionati che non vedono l'ora di entrare in campo con Mario e i suoi amici in Mario Tennis Aces per Nintendo Switch (in uscita il 22 giugno) potranno gustare in anteprima un po' di azione grazie a un torneo online gratuito, disponibile dal 1 giugno, come descritto nel nuovo trailer pubblicato dalla grande N.Ecco i dettagli condivisi nel comunicato ufficiale:Gli aspiranti Tennisti potranno scegliere tra quattro personaggi giocabili - ...

Super Mario su Google Maps/ La Nintendo festeggia l’idraulico : cresce l'attesa per Tennis Aces : Per festeggiare il mitico personaggio dei giochi Nintendo, Google Maps inserisce la sua icona sull’app. Tante curiosità su un videogioco che ha fatto epoca.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 22:07:00 GMT)