Malware | scoperta Wicked | nuova variante della botnet Mirai

Un nuova tipologia di Malware per Android è stata scoperta da Kaspersky Lab : É apparso in rete un nuovo e potente tipo di malware in grado di spiare quasi tutte le funzioni dello nostro smartphone Android. "ZooPark", questo il suo nome, è stato individuato e identificato per primo da Kaspersky Lab! L'articolo Un nuova tipologia di malware per Android è stata scoperta da Kaspersky Lab proviene da TuttoAndroid.