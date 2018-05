Maltempo | dissesto idrogeologico in Abruzzo | ok a 4 interventi per 15 milioni

meteoweb.eu

(Di venerdì 18 maggio 2018) Sono stati presentati oggi a Pescara i primi quattroper un importo di 15di euro, previsti nel piano (di 39 progetti) programmato per ridurre ilnell’area del sisma 2016/2017. Sonopianificati, in particolare, per i dissesti dell’che costituiscono pericolo nei centri abitati. I Comuni beneficiari sono Campli (località Castelnuovo, 5.950.000 euro), Civitella del Tronto (località Ponzano, 3.500.000 euro), Atri (località Casoli, 4.550.000 euro) e Cortino (località Padula, 1.000.000 euro). Al piano degli, già approvato dalla Regioneper un importo complessivo di 63di euro, sono stati aggiunti anche altri tre progetti, già finanziati con il secondo piano stralcio (ordinanza n. 56 del 10 maggio 2018): Comune di Pietracamela (170.512,87 euro), Comune di Castelli (1.851.460,80 euro) e il Comune ...