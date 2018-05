Maldini | Mancini ok | ma futuro Figc resta poco chiaro Buffon? Nessun

gazzetta

: Maldini: “Mancini scelta ok Ma futuro Figc è un rebus” - viajandoperdido : Maldini: “Mancini scelta ok Ma futuro Figc è un rebus” - AtuttoCampo1 : 'Mancini ok, ma la Figc... Buffon? Scelta personale' -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ad oggi, però, Paolonon ha ancora trovato l'occasione giusta per tornare nel mondo del pallone: "Ma ho sempre detto che non deve esserci per forza un mio impiego perché la mia storia è ...