Maldini | “difficile consigliare Buffon | ci accomuna amore per sport”

"E' veramente difficile consigliarlo, perché nessuna storia è uguale all'altra. Ciuna cosa, parlo di Totti, di Del Piero e di: l'per questo sport. Nasce da lì la difficoltà di dire basta". Lo ha detto Paoloin merito al possibile addio al calcio di Gigi. "Per me non è stato così traumatico, perché è stata una cosa pensata a lungo -ha aggiunto la bandiera del Milan ai microfoni di Sky Sport-. Arrivavo a maggio e parlavo con la società per decidere se continuare un altro anno, in base alle condizioni fisiche e al volere dello spogliatoio, dell'allenatore e della stessa società".