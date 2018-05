Maestra picchiata dalla madre di un alunno

NAPOLI - Maestra picchiata DAVANTI AI BAMBINI : TRAUMA CRANICO/ Scuola Fuorigrotta : dimessa oggi dall'ospedale : NAPOLI , MAESTRA aggredita e PICCHIATA a Scuola DAVANTI ai BAMBINI della Scuola materna: ultime notizie, Fuorigrotta . TRAUMA CRANICO per la docente, denunciata la madre 31enne(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 18:39:00 GMT)

Napoli - Maestra picchiata davanti ai bambini : trauma cranico/ Scuola Fuorigrotta : denunciata madre 31enne : Napoli , maestra aggredita e picchiata a Scuola davanti ai bambini della Scuola materna: ultime notizie, Fuorigrotta . trauma cranico per la docente, denunciata la madre 31enne (Pubblicato il Fri, 18 May 2018 17:34:00 GMT)

Maestra d'asilo arrestata per maltrattamenti - picchiata dai genitori mentre fa shopping : Vendetta a Taranto. La Maestra di scuola dell'infanzia di 50 anni, in servizio in una scuola, che fu arrestata dalla polizia il 23 novembre 2017 per maltrattamenti nei confronti di...