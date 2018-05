' Ma che fa?' Maria De Filippi show | così | fidatevi | non si era mai vista

“Ma… che fa?”. Maria De Filippi show a ‘Vuoi Scommettere?’ : così - fidatevi - non si era mai vista : C’era anche Maria De Filippi alla prima di ‘Vuoi Scommettere?’, il nuovo game show condotto da Michelle Hunziker in prima serata, su Canale 5, con un’inviata d’eccezione: la figlia Aurora Ramazzotti. Il programma è partito giovedì 17 maggio 2018 e ha già registrato numeri da record. A seguire il debutto dell’edizione moderna di ‘Scommettiamo Che?’, successone degli anni Novanta di Fabrizio ...

Fabrizio Frizzi - il ricordo in ritardo di Michelle Hunziker. Polemica a Vuoi scommettere? : Con 4.091.000 di spettatori pari al 23.2% di share, l'esordio di 'Vuoi scommettere ' con Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti non poteva essere più che soddisfacente. Ciò, tuttavia, non mette a ...

Ibrahimovic al test della patente in California : 'Io non fallisco mai - è il sistema che fallisce con me' : Zlatan Ibrahimovic in tante parti del mondo è considerato un re, quasi un dio. Anche negli Stati Uniti ci ha messo pochi minuti per diventare una star celebrata e amata in tutto il continente. ...

Giro d’Italia 2018 - chi attaccherà sullo Zoncolan? Il Mostro infernale decide la maglia rosa : Fabio Aru deve provarci - Yates-Dumoulin testa a testa : Là dove osano solo le aquile, là dove solo i più forti sono riusciti a fare la voce grossa, là dove ogni volta si fa la storia e dove si entra nel mito del ciclismo. Il Mostro, l’Inferno dei pedali, la salita più dura d’Europa: chiamatelo come volete, questo è il Monte Zoncolan, questa è l’ascesa simbolo del Giro d’Italia 2018, questo sarà l’arbitro della Cosa rosa. Saranno i 10 chilometri più difficili del Vecchio ...

Roberto Fico - lo strano fax della querela alla redazione delle Iene : che cosa non ha spedito : Finalmente in Italia si può dire addio ai vecchi e squallidi metodi da Prima o Seconda repubblica con le minacce a giornalisti e programmi tv che si intromettono negli affari di questo o di quel ...

Locana - il borgo che non vuole sparire : 9mila euro alle famiglie se si trasferiscono lì : Tremila euro all'anno a famiglia, per un massimo di tre anni, alle coppie con figli minori che decidono di trasferisi in paese e iscrivono almeno un figlio alle scuole locale. E' la proposta del comune di...

La Cina capisce che i dazi sui cereali americani non convengono e fa dietrofront : La Cina ha deciso di fermare le indagini antidumping e sui sussidi all’import di sorgo Usa, un cereale alla base di popolari liquori come il «moutai», per motivi di «pubblico interesse»: lo comunica il ministero del Commercio, a un mese dall’ordine agli importatori di versare i depositi a copertura del possibile rialzo dei dazi al 178,6%, nel mezz...

Il contratto di governo è composto da 40 pagine. Salvini e Di Maio fanno sapere che aspettano il film : L'articolo Il contratto di governo è composto da 40 pagine. Salvini e Di Maio fanno sapere che aspettano il film proviene da Il Fatto Quotidiano.

Venezuela - Henri Falcon : il candidato camaleonte che sfida Maduro : A 56 anni Falcon non ha paura di sfidare il capo dello Stato, né di cambiare pelle: è passato dal convinto sostegno a Hugo Chavez alle promesse di una pioggia di dollari sull'economia Venezuelana, ...

che cos'è la flat tax : maxi taglio fiscale per i ricchi - rischio beffa per i poveri : Che cos'è? Nel gergo anglofilo della politica economica e delle tasse viene chiamata flat tax, significa tassa piatta, ma anche con la traduzione in mano non si capisce. 'Piatta', ma perché? L'...

Internazionali d’Italia – Lo splendido gesto di Djokovic : Nole regala una racchetta ad un fan - la sua reazione è bellissima [VIDEO] : Dopo aver battuto Ramos-Vinolas, Novak Djokovic ha voluto donare uno splendido regalo ad un fan presente sugli spalti del Foro Italico A Roma Novak Djokovic ha ritrovato la vittoria e anche il sorriso. Il tennista serbo è infatti riuscito a raggiungere il quarto turno del torneo, obiettivo che non riusciva ad archiviare dagli Australian Open di inizio stagione. Vincere aiuta a vincere ma soprattutto infonde fiducia. Il tennista di Belgrado ha ...

Il ritorno di Briga in che cosa ci siamo fatti - nuovo singolo prima dell’album : audio e testo : L'arrivo di Briga in Che cosa ci siamo fatti anticipa l'uscita del nuovo album che porta lo stesso nome. Il brano è rilasciato il 18 maggio ed è in rotazione radiofonica oltre alle piattaforme di streaming e digitali. Che cosa ci siamo fatti rappresenta il primo estratto dal nuovo disco che sarà rilasciato il 1° giugno con la produzione di Boosta dei Subsonica. L'artista romano ha anche rivelato la tracklist con i brani che ha scelto per la ...

Finanza e clima : serve una carbon tax per convincere gli investitori che si fa sul serio : Anche se il cambiamento climatico non pare al centro del dibattito pubblico attuale, resta un tema strategico di questa nostra epoca, ormai presente in modo rilevante anche nelle analisi di esponenti autorevoli del mondo economico e finanziario.Fra queste segnalo un recente interessante intervento del Direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, in un convegno del 16 aprile scorso a Roma, sul tema "Finanza e crisi climatica". Dopo ...

Perche' in Italia si fanno pochi figli? Le cause dell'infertilita' : L'Italia e' quasi al fanalino di coda in Unione Europea per tasso di natalita'. E' quanto emerge dall'infografica realizzata dalla Clinica Alma Res.