M5S-Lega | un governo che irrita Ma piace alla gente che piace Dall' Italia la rivoluzione

Governo M5S-Lega - il contratto di governo : la versione definitiva del testo : contratto di governo M5s-Lega from ilfattoquotidiano.it

I 3 timori dei mercati sul governo M5S-Lega : A preoccupare gli investitori sono almeno tre fattori:?la tenuta dei conti pubblici;?la presunta extra-crescita del Pil (tutta da dimostrare);?l’impronta euroscettica del nuovo governo in via di formazione. Segno che, sui mercati, qualcuno inizia già a speculare su possibili fughe di capitali dall’Italia...

Le ultime novità del contratto Lega-M5S : attacco al Jobs Act - due aliquote per le imprese : Il documento, passato il vaglio politico dei due leader, è pronto per essere sottoposto al giudizio di piattaforma Rousseau e gazebo ...

M5S - via al voto online sul contratto con la Lega. Di Maio : «Firmo solo se darete l’ok» : Aperta la consultazione sulla piattaforma Rousseau: andrà avanti fino alle 20 di oggi il voto online degli iscritti al Movimento. Nel weekend gli attivisti e portavoce M5S saranno nelle piazze italiane per spiegare ai cittadini i contenuti del documento

Contratto M5S-Lega senza punti in rosso : cosa è cambiato. C’è il limite di due anni al reddito di cittadinanza : Dallo stop alla sospensione dei lavori della Tav al limite dei due anni per il reddito di cittadinanza: ecco l’ultima versione dell’accordo

Lega-M5S - Di Maio : «Contratto definito» : Il leader grillino sul Blog delle Stelle si ritiene soddisfatto e annuncia aperto online il voto di gradimento per tutti gli iscritti «dalle 10 e fino alle 20»|

Contratto M5S-Lega - asili nido gratis solo per italiani : stranieri esclusi da aiuti per famiglie : Nella bozza definitiva del Contratto di governo M5S-Lega, al capitolo "politiche per la famiglia" scompare del tutto l'accenno alle famiglie straniere: "È necessario rifinanziare gli Enti Locali dando priorità al welfare familiare (come ad esempio sostegno per servizi di asilo nido in forma gratuita a favore delle famiglie italiane", si legge.Continua a leggere

La parola agli iscritti M5S. Di Maio consegna il contratto definitivo con la Lega al voto su Rousseau : Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle è chiuso e Luigi Di Maio passa la palla agli iscritti M5S, che saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau. "Per tutta la giornata di oggi, a partire dalle 10 e fino alle 20, saranno attive su Rousseau le votazioni sul contratto per il governo del cambiamento". Lo annuncia Luigi di Maio sul blog delle Stelle. "Oggi - scrive Di Maio su Facebook - si è finalmente ...

La versione finale del "contratto" M5S-Lega : È stata diffusa online e ora sarà sottoposta agli iscritti dei due partiti: il testo integrale