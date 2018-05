M5S-Lega | no voti contro su temi chiave

Governo - fino alle 20 si vota online<br>il contratto di governo M5S-Lega : Movimento 5 Stelle e Lega hanno chiuso il contratto di governo. Ci sono delle "piccole parti da sistemare" - come ha spiegato nel tardo pomeriggio Di Maio - ma l'accordo ha già superato il vaglio dei due capi politici. Resta da sciogliere il nodo legato al Premier che secondo Di Maio "non rappresenterà un problema", ribadendo di essere "molto fiducioso" perché "sono sicuro che troveremo una soluzione". Senza un nome da portare a Mattarella i ...

Così il contratto Lega-M5S mostra i danni del vecchio meridionalismo : L'assenza di qualsiasi accenno alla questione meridionale nel "contratto" di governo stipulato da Lega e 5 stelle, a prima vista può sembrare una affermazione del nordismo leghista, ma in realtà è ...

Contratto M5S-Lega - Berlusconi : a Salvini ho consigliato di tornare a casa - c'è molta distanza. Di Maio : speriamo di partire la prossima settimana : Nuovo stop di Silvio Berlusconi al governo M5S-Lega. «Nell'ultima telefonata che gli ho fatto ho consigliato a Salvini di tornare a casa», ha detto il leader di Forza Italia...

“Reddito di cittadinanza non è a tempo”/ Cosa prevede la misura anti-povertà nel Contratto di Governo M5S-Lega : Reddito di cittadinanza: on. Grillo, "non è a tempo". Cos'è e Cosa prevede la misura contro la povertà inserita nel Contratto di Governo Lega-M5s: tutti i dubbi, il testo ufficiale(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 14:11:00 GMT)

Il programma M5S-Lega? Costerebbe oltre 100 miliardi di euro e le coperture ammontano a 500 milioni : Il programma di governo proposto da Lega e Movimento 5 Stelle non ha adeguate coperture. Secondo i calcoli effettuati dall'Osservatorio sui conti pubblici diretto dall'ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, le misure espansive proposte da Salvini e DI Maio Costerebbero tra i 108 e i 125 miliardi di euro ma le coperture individuate ammonterebbero a soli 500 milioni di euro.Continua a leggere

Contratto M5S-Lega - Di Maio : le risorse ci sono - speriamo di partire la prossima settimana : Nel programma 'ci sono i tagli ai costi della politica: è un sogno poter fare una legge che inizia a togliere di mezzo molti di questi sprechi', ha aggiunto. LEGGI ANCHE Al Sud dimenticato resta solo ...

Primo scontro tra M5S e Lega - Buffagni contro Borghi : "Non si gioca sulla pelle di Mps con i soldi degli italiani" : "giocare sulla pelle di Monte dei Paschi di Siena con i soldi dei cittadini non è quello che deve fare chi si appresta a guidare un paese. Le responsabilità dei disastri del passato a marchio Pd sono chiare a tutti; i responsabili dovranno sicuramente pagare. Ora però bisogna lavorare per risolvere i problemi limitando al minimo le perdite della collettività che sono e saranno ingenti". Lo scrive, in un post su ...

Governo : Giacomelli - assenti innovazione e digitale in contratto Lega-M5S : Roma, 18 mag. , AdnKronos, 'Nel contratto di Governo manca ogni accenno alla politica digitale, alla rete, al 5G. All'innovazione insomma. Con i governi Renzi e Gentiloni le politiche per innovazione e digitale sono state strategiche. Si potrà certo far di più ma ignorare ...

Contratto M5S-Lega : salta scorporo acquisti Qe da calcolo debito : salta nel testo definitivo del Contratto di governo M5S-Lega l'impegno a proporre che i titoli di stato di tutti i Paesi dell'area euro acquistati dalla Bce attraverso il Quantitative easing , Qe, ...

Contratto M5S-Lega - la linea giustizialista e l'anniversarlo della morte di Enzo Tortora : Sarà che la corruzione percepita per qualcuno è ormai diventata più importante delle corruzione reale, ovvero delle sentenze passate in giudicato, ma la linea manettara contenuta nel Contratto di ...

Contratto M5S-Lega - Rousseau va in tilt per il voto online : Impossibile raggiungere il sito. Questo il messaggio che compare sugli schermi di chi sta cercando di collegarsi alla piattaforma Rousseau per votare il Contratto di governo stilato da M5S e Lega. ...