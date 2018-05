Luxuria | No Tap | le trivelle ficcatevele

ilgiornale

(Di venerdì 18 maggio 2018) "Primo bagno della stagione a #torredellorso #puglia dove qualcuno vorrebbe trivellare: avrei un posto da suggerire dove ficcarvi le vostre#notap #bacivladi". È il post di Vladimir, il trans più conosciuto d'Italia di origine foggiana, dalla Puglia. Sotto la frase una foto di lei in bikini blu, con il turbante in testa per asciugare i capelli e un sorriso smagliante. Un modo alquanto alternativo per essere al fianco dei No Tap che si battono nel Salento perché non si portino avanti i lavori del gasdotto che unisce Italia, Albania e Grecia. Alledà un senso fallico direttamente da Torre dell'Orso, una nota località turistica sul mare pugliese, in provincia di Lecce. La foto ha creato molto scalpore su Facebook e, più che alle, l'attenzione nei commenti al post sembra orientata più su toni piccanti. La sua presa di posizione non sta mancando di ...