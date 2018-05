lastampa

: Lulù, l’unico “medico” che riesce a curare Carlo : Carlo fa un gesto che a tutti sarebbe passato… - naturaeambiente : Lulù, l’unico “medico” che riesce a curare Carlo : Carlo fa un gesto che a tutti sarebbe passato… - cittadeibimbiit : Lulù, l’unico “medico” che riesce a curare Carlo - Lulu_Vinci : RT @BTS_ITALIA: Tra tutti, Jungkook sembra l’unico a non dover consegnare nulla nel Magic Shop ma in compenso riceve comunque un piccolo sc… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Carlo fa un gesto che a tutti sarebbe passato inosservato. Ma a, che scodinzola apparentemente con distrazione, quel segno con la mano non potrebbe sfuggire: è un ordine e lo esegue subito. Perché sa che Carlo in quel momento ha bisogno del suo aiuto e lei, un dolcissimo labrador dal pelo chiaro, non si tira mai indietro. Ha capito che dal suo...