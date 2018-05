L'Ue adesso bacchetta gli Stati : ?"Aumentare rimpatri migranti" : Nel contratto di governo tra Lega e M5S, dopo qualche incertezza, il punto sui centri di espulsione per migranti non è stato cancellato. Per fortuna, potremmo dire. Perché oggi anche la Commissione Ue è tornata a battere il pugno, chiedendo a tutti gli Stati membri (Italia in primis) di "accrescere le capacità dei centri di detenzione e aumentare i rimpatri" degli immigrati economici. Cioè quegli stranieri sbarcati in Europa ma che non hanno ...