Lucia Bramieri lascia il GF 15? Le ultime rivelazioni della concorrente

Grande Fratello - Danilo in ginocchio davanti a Lucia Bramieri : il trucchetto - cosa c'è dietro le scuse : Dopo essere arrivati ai ferri corti al Grande Fratello di Barbara D'Urso, Danilo e Lucia Bramieri si sono ritrovati faccia a faccia per un chiarimento ad altissima tensione.

Grande Fratello - rissa sfiorata tra Filippo e Simone : c’entra Lucia Bramieri VIDEO : Grande Fratello, cosa è successo tra Filippo e Simone Coccia: perché c’entrano Lucia Bramieri e Danilo Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello. Ieri sera è stata sfiorata la rissa tra Filippo e Simone Coccia. Il motivo? Lucia Bramieri. Durante un confessionale di gruppo, Danilo ha fatto una battuta poco carina nei confronti della […] L'articolo Grande Fratello, rissa sfiorata tra Filippo e Simone: c’entra Lucia ...

Grande Fratello - nuova battuta sessista. Danilo Aquino fa piangere Lucia Bramieri : «Per te non esisto più» : L'uscita di Luigi Favoloso non ha placato gli animi. Una nuova battuta sessista sarebbe stata pronunciata tra le mura della casa del Grande Fratello. Questa volta è stato Danilo Aquino a pronunciarla ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Simone Coccia contro Danilo a difesa di Lucia Bramieri - ma il web... : GRANDE FRATELLO 2018: una battuta di Danilo Aquino in confessionale su Lucia Bramieri viene raccontata da Simone Coccia e nella casa scoppia la guerra.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 21:41:00 GMT)

Simone Coccia - flirt con Lucia Bramieri? «Se arriviamo in finale - mi spoglio per te» : di Ida Di Grazia Simone Coccia e Lucia Bramieri sono sempre più vicini. I due, entrambi in nomination insieme a Danilo, hanno instaurato un bel rapporto di amicizia all'interno della casa del Grande ...

Grande Fratello : le lacrime di Lucia Bramieri dopo il pesante attacco Video : Nella quinta puntata del Grande Fratello, la conduttrice Barbara D'Urso ha dovuto gestire una serie di situazioni che si sono venute a creare nel corso del programma [Video]. Tra le varie vicissitudini ci sono stati: l'incontro tra Nina Moric e Luigi Favoloso, il ritorno di Aida Nizar, l'eliminazione di Mariana, la squalifica di Luigi Favoloso. Non solo, ma ci sono stati anche dei pesanti insulti da parte di Mariana e Alessia nei confronti di ...

Grande Fratello 2018/ Lacrime amare per Lucia Bramieri : le scuse di Alessia : Grande Fratello 2018, Maurizio Costanzo parla degli atti di bullismo accaduti nella Casa e delle critiche piombate su Barbara D'Urso e difende la conduttrice. Lacrime per Lucia Bramieri.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 18:52:00 GMT)