Londra | 24enne accoltellato a morte | è il 60° caso

(Di venerdì 18 maggio 2018) La violenza tra i giovani acontinua a dominare le prime pagine dei quotidiani britannici e non solo. Ieri sera un nuovo, il 60esimo dall'inizio del 2018: un ragazzo di 24 anni è statoper motivi ancora da chiarire.Erano da poco scattate le 23.30 quando il giovane è stato trovato in fin di vita ad est di, nella zona di Barking. Le autorità dihanno confermato che ilera ancora vivo all'arrivo dei soccorsi, ma è deceduto mentre i paramedici stavano ancora completando le operazioni di soccorso sul posto.Il giovane non è stato ancora identificato e al momento non è stato eseguito alcun arresto. Pochi gli elementi diffusi finora, se non che il giovane è stato aggredito a coltellate. Gran Bretagna: 17enne ucciso a, 20ennea Liverpool In Gran Bretagna non si arresta ...