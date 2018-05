Lombardia : Fontana incontra ambasciatore della russo Razov : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Lombardia , Attilio Fontana , ha incontra to l’ ambasciatore russo , Sergey Razov , insieme al console generale a Milano Alexander Nurizade. L’ ambasciatore ha ringraziato pubblicamente Fontana “per la posizione che Regione Lombardia ha assunto in tema di sanzioni internazionali contro il nostro Paese e mi auguro che i rapporti commerciali tra queste due realtà possano ...

Lombardia : Fontana incontra ambasciatore Usa : Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia , Attilio Fontana , ha incontra to oggi l' ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Eisenberg. All'appuntamento erano presenti anche Elizabeth Lee Martinez, console generale degli Stati Uniti d'America a Milano; John Crosby, cons

Lombardia : Fontana incontra sindaco Varese su temi di interesse comune : Milano, 16 mag. (AdnKronos) – Condividere soluzioni comuni su tutta una serie di temi particolarmente importanti per l’amministrazione comunale di Varese . Questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto oggi a Palazzo Lombardia fra il presidente della Regione Fontana e il sindaco , Davide Galimberti. Un incontro proficuo durante il quale sono state affrontate diverse tematiche: fra queste ha un’importanza non certo ...

Lombardia : Fontana - su autonomia chiediamo competenze in tutte 23 materie : Milano, 15 mag. (AdnKronos) - Proseguire il lavoro già avviato col governo per ottenere più competenze, e le relative risorse, in 23 materie. E' questa la linea tracciata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante la seduta consiliare dedicata all'autonomia: "L'intesa sottoscritt