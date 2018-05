Locana | il borgo che non vuole sparire | 9mila euro alle famiglie se si trasferiscono lì

Locana - il borgo che non vuole sparire : 9mila euro dal Comune a chi vi si trasferisce : In Piemonte, nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, l'amministrazione comunale di Locana propone un bonus di 3mila euro all'anno, per un massimo di tre anni, ai nuclei familiari che vi si trasferiscono e iscrivono almeno un figlio nelle scuole del paese. L'iniziativa è stata assunta con lo scopo di limitare lo spopolamento.Continua a leggere