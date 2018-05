Lo strano programma con dentro tutto e niente

ilgiornale

(Di venerdì 18 maggio 2018) I rimaneggiamenti dell'ultim'ora confermano che il contratto di governo tra Movimento 5 stelle e Lega è ben lungi dal rispettare gli intentitici che avevano assicurato all'intero centrodestra la maggioranza relativa dei voti alle ultime elezioni. Ieri sera è, infatti, emersa l'intenzione di aggiornare il documento con un capitolo ad hoc per il Sud, che nell'originariodi Fi, Carroccio e Fdi era oggetto di un piano straordinario di investimenti da 250 miliardi. E così pure "autonomia per le Regioni che la chiederanno", ha detto Salvini per non rinnegare il federalismo che era ragione sociale del partito di Via Bellerio. Anche la prescrizione dei reati, che nelle formulazioni iniziali veniva allungata, dovrebbe essere limata per non tradire lo spirito garantista di quella che è la coalizione maggioritaria. Pure sulla Tav Torino-Lione, che doveva essere stoppata, si ...