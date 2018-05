Lo spread Btp-Bund torna sopra i 150 punti | Mps perde ancora a Piazza Affari 

spread Btp-Bund torna sopra i 150 punti : ANSA, - ROMA, 18 MAG - Spread subito in salita dopo i primi scambi sul mercato dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il Btp e il Bund supera nuovamente la soglia dei 150 punti base , ...

spread Btp chiude in calo a 147 punti : ANSA, - ROMA, 17 MAG - Lo Spread tra il Btp e il Bund chiude in calo sotto i 150 punti base. Il differenziale di rendimento scende a 147 punti base dai 151 di ieri. Nel corso della seduta lo Spread ha ...

BTP sotto forte pressione su timori politica - nuovo balzo spread : Nuova ondata di vendite sul mercato obbligazionario italiano, tornato sotto pressione dopo una mattinata in cui ha mostrato una relativa tenuta dopo il sell-off di ieri, innescato da una bozza ...

spread tra Btp e Bund risale a 150 punti : ANSA, - ROMA, 17 MAG - Di nuovo in tensione lo Spread tra Btp e Bund . Il differenziale è risalito a quota 150 punti base con il rendimento del decennale del Tesoro in rialzo al 2,13%.

BTp Italia - chi lo ha già comprato ora “pagherà” la tensione sullo spread ? : Crolla la domanda di piccoli risparmiatori al terzo e ultimo giorno per comprare il nuovo titolo indicizzato all’inflazione Italia na. Quelli che lo hanno acquistato, se il Tesoro non aumenta il tasso reale, rischiano di perdere almeno 20 punti base...

Borse e mercati : Avvio deciso di Piazza Affari - +1%. spread Btp in calo a 147 punti - sale tasso : Avvio con passo deciso per Piazza Affari che sale dell'1% con il Ftse Mib che sfiora i 24 mila punti con M5S e Lega che hanno trovato l'accordo sul contratto e sono a lavoro per individuare il premier.