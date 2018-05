LIVE Serie B | ultima giornata in DIRETTA | Frosinone | Parma e Palermo si giocano la

Serie B : in campo l'ultima giornata - LIVE : Ultimi verdetti stasera per la Serie B in campo alle 20.30. Corsa salvezza a 8, sfida Frosinone, parma, Palermo per la A diretta Il quadro dell'ultima giornata , RISULTATI E CLASSIFICHE , Bari-Carpi ...

Serie A : Lazio-Inter - sfide da brividi - LIVE : Uno spareggio spietato, una stagione nella roulette russa di 90'. E Lazio e Inter ci arrivano male: Crotone e Sassuolo hanno messo a fuoco il braccino corto e la stanchezza delle due avversarie che si ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata e diretta gol LIVE score delle partite (42^ giornata) : Risultati Serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score delle partite in programma oggi venerdì 18 maggio. Si gioca la 42^ giornata, ultima della cadetteria(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 09:00:00 GMT)

Probabili formazioni/ Juventus Verona : diretta tv - orario e le ultime novità LIVE (Serie A 38^ giornata) : Probabili formazioni Juventus Verona: diretta tv, orario e le ultime notizie live sul match atteso domani all'Allianz Stadium. Sarà passerella per la squadra di Allegri.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:24:00 GMT)

DIRETTA / Avellino Trento (risultato LIVE 80-59) streaming video e tv : Avellino riequilibra la serie : DIRETTA Avellino Trento info streaming video e tv: orario e risultato live del match, gara-2 dei quarti dei playoff di basket (oggi martedì 15 maggio)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 22:18:00 GMT)

Risultati Serie C / Playoff 2^ turno - diretta gol LIVEscore : Piacenza qualificato - tanti gol lampo! : Risultati Serie C Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca: il Monza viene eliminato in casa dal Piacenza(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:10:00 GMT)

Risultati Serie C/ Playoff 2^ turno : diretta gol LIVEscore delle partite (martedì 15 maggio) : Risultati Serie C Playoff 2^ turno: diretta gol livescore delle partite di oggi, martedì 15 maggio. Si gioca ancora in gara secca, chi perde va a casa(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:00:00 GMT)

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : in campo per lo scudetto! Diretta gol LIVE score : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score 37^ giornata. La Lazio pareggia, Roma già in Champions League. Milan, pari da Europa League ma vanno evitati i preliminari(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:19:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Juventus : quote e ultime novità LIVE - i tre ex... e mezzo (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri senza Cuadrado, Di Francesco con Manolas e Perotti ancora acciaccati(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:53:00 GMT)