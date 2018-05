LIVE Moto3 | GP Francia 2018 in DIRETTA | prove libere Risultati e aggiornamenti in tempo

LIVE Moto3 - GP Spagna 2018 in DIRETTA : duello Martin-Di Giannantonio per la vittoria. Tanti italiani da podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara del GP di Spagna di Moto3. Il grande favorito è il leader del Mondiale, Jorge Martin. Lo spagnolo ha centrato la terza pole position in quattro gare, arrivata dopo due giorni in cui è stato il più veloce a Jerez. La gara, però, sarà un’altra storia. Il suo primo rivale siede accanto a lui nel box del team Gresini, ovvero Fabio Di Giannantonio, apparso davvero convincente sia in prova che ...

LIVE Moto3 - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del primo giorno di prove libere del GP di Spagna, quarta prova del Mondiale 2018 di Moto3: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore ...

LIVE Moto3 - GP Spagna 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del primo giorno di prove libere del GP di Spagna, quarta prova del Mondiale 2018 di Moto3. Finora il campionato ha avuto un solo protagonista: Jorge Martin. Trionfatore negli Stati Uniti, lo spagnolo va in caccia di conferme nell’appuntamento di casa, avendo messo in mostra velocità e consistenza nella appuntamento passato. Uno dei rivali potrebbe essere Aron Canet, vittorioso l’anno scorso ...

LIVE Moto3 - GP Americhe 2018 in DIRETTA : italiani a caccia del successo! Tra poco il warm-up : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL warm-up DELLA MOTOGP Bentrovati al Gran Premio delle Americhe 2018 di Moto3. Sul COTA – Circuit of the Americas, dunque, andrà in scena il terzo appuntamento della stagione per una gara che si annuncia quanto mai combattuta ed imprevedibile. Alle 18.00 ora italiana sarà lo spagnolo Jorge Martin a partire dalla pole position dopo aver fatto segnare il miglior tempo nei confronti di un ottimo Aron Canet, ...

LIVE Moto3 - GP Americhe 2018 in DIRETTA : prove libere e qualifiche. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : uon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di prove libere e qualifiche del GP delle Americhe di Moto3. Tutti a caccia di Jorge Martin! È stato lo spagnolo il più veloce nella prima giornata del weekend, mostrandosi l’uomo da battere anche ad Austin. Nella sua scia, però, c’è il suo rivale e connazionale Aron Canet, leader del Mondiale. Ma ci sono anche gli italiani: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Lorenzo Dalla Porta, Enea ...

LIVE Moto3 - GP Americhe 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio delle Americhe 2018 per quanto riguarda la Moto3. Si corre sullo splendido circuito di Austin, in Texas, ed i piloti sono pronti ad affrontare il fine settimana del terzo appuntamento del campionato. Dopo i successi dello spagnolo Jorge Martin in Qatar, e del nostro Marco Bezzecchi in Argentina, il circus passa agli Stati Uniti per una gara che dovrà iniziare a ...

LIVE Moto3 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : risultato e aggiornamento in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP DELLA MOTOGP Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Moto3 del GP di Argentina 2018. Dalla pole position scatterà Tony Arbolino, che sulla pista bagnata ha preceduto Marco Bezzecchi, in una prima fila che comprende anche l’argentino Gabriel Rodrigo. Proprio le condizioni di meteo incerto, con continui, seppur leggeri, scrosci d’acqua fanno sì che la gara sia apertissima ...

LIVE Moto3 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : qualifiche. Arbolino POLE!!!! Bezzecchi secondo! E' festa italiana nel time-attack!! : Sarà, dunque, la grande occasioni per i nostri portacolori? Enea Bastianini ha chiuso il venerdì , clicca qui per la cronaca, con il miglior tempo assoluto, ma Lorenzo Dalla Porta e Tony Arbolino ...

LIVE Moto3 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : cominciano le FP3. Pista bagnata - italiani osservati speciali : Bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche della Moto3 del Gran Premio di Argentina 2018. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo si inizia a fare sul serio in vista della gara di domani, con la consueta sfida tra spagnoli e italiani. I grandi favoriti per la pole position sono Jorge Martin e Aron Canet, grandi protagonisti anche a Losail, anche se nella giornata di ieri si sono nascosti nelle due prime sessioni. Sarà, dunque, la grande ...

LIVE Moto3 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : qualifiche. Bastianini e Antonelli a caccia della pole - Martin favorito. : Bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche della Moto3 del Gran Premio di Argentina 2018. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo si inizia a fare sul serio in vista della gara di domani, con la consueta sfida tra spagnoli e italiani. I grandi favoriti per la pole position sono Jorge Martin e Aron Canet, grandi protagonisti anche a Losail, anche se nella giornata di ieri si sono nascosti nelle due prime sessioni. Sarà, dunque, la grande ...

LIVE Moto3 - GP Argentina 2018 in DIRETTA : prove libere. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Argentina della Moto3, nel secondo round del Mondiale 2018. Nella minima cilindrata apprestiamoci a vivere il solito confronto Italia-Spagna. Jorge Martin, Aron Canet guideranno la truppa iberica mentre Enea Bastianini e Niccolò Antonelli vorranno fare la voce grossa per il Bel Paese, senza dimenticarci dei due alfieri dello Sky Racing Team Dennis Foggia e Nicolò ...

LIVE Moto3 - GP Qatar 2018 in DIRETTA : Niccolò Antonelli - prova della maturità. Bastianini per la rimonta. Martin e Canet favoriti : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE QUALIFICHE della Moto3 CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 13.45 Ben ritrovati. Alle 14.00 ...

LIVE Moto3 - GP Qatar 2018 in DIRETTA : Niccolò Antonelli - prova della maturità. Bastianini per la rimonta. Inizia il warm-up : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei warm up del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale di Moto3 2018. La stagione incomincia sul circuito di Losail, i piloti avranno a disposizione un ultimo turno per la messa a punto finale prima delle gare del pomeriggio. Sale l’attesa per il primo corpo a corpo dell’anno, tutti i grandi protagonisti cercheranno di trovare il feeling migliore con la propria moto per poi scatenarsi quando conterà ...

LIVE Moto3 - GP Qatar 2018 in DIRETTA : Niccolò Antonelli - prova della maturità. Bastianini per la rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei warm up del GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale di Moto3 2018. La stagione incomincia sul circuito di Losail, i piloti avranno a disposizione un ultimo turno per la messa a punto finale prima delle gare del pomeriggio. Sale l’attesa per il primo corpo a corpo dell’anno, tutti i grandi protagonisti cercheranno di trovare il feeling migliore con la propria moto per poi scatenarsi quando conterà ...