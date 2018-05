L' inferno di Gaza | cronaca di un massacro annunciato

espresso.repubblica

(Di venerdì 18 maggio 2018) Attimo dopo attimo, giorni e giorni che passano di fronte al nemico davanti ad una rete che separa due Stati. Una rete che divide giovani israeliani e palestinesi, una guerra infinita che si rinnova generazione dopo generazione. Queste immagini di Pietro Masturzo che compongono la storia di copertina de L'Espresso in edicola da domenica 20 maggio, ci portano dentro questo conflitto dal lato palestinese durante La Marcia del Ritorno. Masturzo per giorni è stato sul campo, per raccontare vivendo quel clima quell’attesa quella paura nell’aria, quell’odore aspro dei fumi dei copertoni bruciati, quella sorta di attesa sospensione carica di ansia che si scatena spesso prima di una catastrofe. La guerriglia feroce deve ancora arrivare ma già conta i suoi caduti. Jamal 15 anni, Al Ajouri 16 anni colpiti dai cecchini. Adolescenti armati di copertoni come scudi e delle loro fionde, che ...