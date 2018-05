L’imprenditore fallito «per colpa dello Stato» | sfrattato Lacrime dopo ore tensione

Monza - l’accusa delL’imprenditore fallito : “La mia azienda è finita per colpa dello Stato” : Monza, l’accusa dell’imprenditore fallito: “La mia azienda è finita per colpa dello Stato” A Mattino Cinque l’uomo racconta come gli sia stato notificato lo sfratto da casa sua, ipotecata nel tentativo di salvare l’impresa di cui era titolare. Continua a leggere