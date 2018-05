Libertadores | Boca e Corinthians esagerate

Copa Libertadores - il Boca rischia - : Tante emozioni nelle gare valide per la fase a gironi della Copa Libertadores, edizione 2018. Il Boca Juniors non va oltre all'1-1 sul campo del Junior. Un risultato che compromette la possibilità del ...

Coppa Libertadores - Palmeiras agli ottavi dopo vittoria 2-0 col Boca : I brasiliani del Palmeiras si impongono 2-0 in casa del Boca Juniors ipotecando il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Libertadores. A decidere la sfida valida per il gruppo H disputato alla ‘Bombonera’ i gol di Keno al 40′ e Lucas Lima al 67′. In classifica la formazione paulista, quando mancano due partite alla fine, sale a 10 punti, si complica invece la situazione del Boca, che mercoledì ha festeggiato i 500 ...

Probabili Formazioni Boca Juniors-Palmeiras Copa Libertadores Gruppo H 26-04-2018 : Entra nel vivo la seconda parte della Copa Libertadores con le sfide di ritorno dei gironi. Nel Gruppo H, la quarta giornata vedrà contrapposte Boca Juniors e Palmeiras giovedì 26 aprile alle ore 02:45 in quello che si prospetta un vero e proprio big match tra due grandi del calcio sudamericano. Momento non facile quello che sta vivendo la squadra di mister Schelotto, momento in cui sembra che la stanchezza stia prevalendo e schiacciando ...