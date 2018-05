Libertà di stampa nel Mediterraneo | il terrorismo è un alibi per la censura

L'Onu celebra la Libertà di stampa censurandosi. Erdogan ringrazia : Robert Mahoney, vice direttore del Committee to Protect Journalists, ha detto che "mentre combattiamo la censura in tutto il mondo ... un panel è stato cancellato perché uno dei presentatori avrebbe ...

Shawkan : quando la Libertà di stampa costa anni di prigionia : Il tre maggio è stata la Giornata mondiale della libertà di stampa, che l'UNESCO ricorda conferendo il premio "UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize". Il premio viene assegnato a individui o istituzioni che hanno contribuito fortemente alla difesa o promozione della libertà di stampa a livello internazionale, soprattutto nei casi in cui quest'ultima viene minacciata. Ed è Shawkan, ovvero il fotogiornalista egiziano Mahmoud Abu Zeid, ...

Turchia - la linea rossa della Libertà di stampa : Può un Paese democratico andare al voto politico e presidenziale con il 90% dei media in mano a gruppi vicini al partito di maggioranza relativa? Secondo Repoters senza frontiere è questo il rischio ...

Giornata Libertà stampa : dalle querele ai 6 euro a pezzo - è sempre più difficile fare il giornalista : È sempre emozionante per chi fa questo mestiere festeggiare la Giornata Mondiale della libertà di stampa (World Press Freedom Day). È un modo per ricordare quanto sia prezioso il mestiere che facciamo, al di là delle critiche, spesso giuste, sull’abbassamento della qualità degli articoli, l’assenza diffusa di spirito critico, la scarsa indipendenza. Normalmente in questa Giornata si ricordano soprattutto i reporter, spesso freelance, ...

Il veleno di Di Maio sulla Libertà di stampa : Chi si domanda perché l'Onu abbia sentito il bisogno di celebrare - oggi, 3 maggio - la giornata mondiale della libertà di stampa forse s'è perso il comizietto di Luigi Di Maio ieri sera a Porta a ...

Giornata mondiale Libertà di Stampa - Mattarella - proteggere la stampa da nuova stagione di violenze : Roma - Oggi 3 maggio è la Giornata mondiale per la Libertà di stampa. Un patrimonio vitale, quello dell'informazione, da difendere e tutelare per la salute della democrazia. "Una nuova stagione di violenze contro la stampa, in Italia, in Europa, nel mondo, sembra riaffacciarsi - afferma il presidente Mattarella -: ancora oggi aggressioni e intimidazioni minacciano il lavoro di quei cronisti che non si piegano alla logica di ...

Libertà di stampa - ecco perché se è in crisi è anche un po’ colpa tua : Fate un esercizio: quante domande fate (e vi fate) ogni giorno? Quante volte aprite la bocca per segnalare, approfondire, chiedere, semplicemente aggiungere oppure osservare qualcosa a qualcun altro? E quante volte, invece, siete costretti – perché se anche lo fate inconsciamente è comunque una costrizione, quasi peggio abituarsi che ritrarsi – a ingoiare il rospo, ad accettare le cose come stanno, a masticare amaro? Non si tratta di salvare il ...

Giornata mondiale della Libertà di stampa : giornalisti uccisi e minacciati : A Roma cerimonia in memoria dei giornalisti uccisi e delle vittime innocenti di mafia. Celebrazioni in tutto il mondo in collaborazione con l'Onu: la principale ad Accra in Ghana. 76 giornalisti in Italia sono stati minacciati solo nel 2018, secondo i dati dell'Osservatorio Ossigeno per l'Informazione, che monitora quotidianamente le intimidazioni ai cronisti italiani. Il Presidente Mattarella: da giornalisti grande contributo a democrazia

World Press Freedom Day - Casellati : 'Libertà di stampa principio fondante della democrazia' : Continuiamo ad assistere a minacce e aggressioni verso i nostri cronisti e le 'querele temerarie' diventano spesso un'arma impropria contro il diritto di cronaca e la libertà di stampa. Io sto dalla parte di chi fa informazione. Sempre e ovunque. #WorldPressFreedomDay #3Maggio'. Lo scrive su twitter la deputata Laura Boldrini , Leu, . Ti potrebbe ...

Libertà stampa : Mattarella è democrazia : 10.27 "La Libertà di informazione,come attesta la nostra Costituzione,è fondamento di democrazia".Così il Presidente della Repubblica,Sergio Mattarella, al Presidente delll'Unione Nazionale Cronisti Italiani, Galimberti, nell'XI Giornata della memoria dedicata ai giornalisti uccisi da mafie e terrorismo. "La ricerca della verità, con tenacia, coraggio, intuizione, intelligenza, rigore, ha accompagnato l'impegno di persone consapevoli.Loro ...

3 maggio - giornata mondiale della Libertà di stampa - : Istituito dall'Onu nel 1993, l'evento rappresenta un modo per celebrare e valutare lo stato dell'indipendenza giornalistica e difendere i media dagli attacchi alla loro autonomia