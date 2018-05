L' Europa nella doppia morsa sino-americana

NaziEuropa - la provocazione a teatro di Beppe Casales : “Migranti come gli ebrei nella Germania anni Trenta” : “Una lettera a una figlia, un viaggio che parte dalla Germania degli anni ’30 e arriva fino all’Europa di oggi. L’Europa dei confini, del nuovo nazionalismo e del razzismo diffuso”. L’ultimo spettacolo di Beppe Casales, attore e autore di teatro popolare, mette in scena un forte paragone che sa di provocazione: “Nazieuropa è una domanda. Che differenza c’è tra la Germania nazista e l’Europa dei nostri giorni? ...

Europa League 2017-2018 - Bonucci e Immobile nella squadra dell'anno : NYON , SVIZZERA, - Ci sono due italiani nella squadra dell'anno dell' Europa League 2017-18 . Sono il difensore del Milan , Leonardo Bonucci , e l'attaccante della Lazio , Ciro Immobile , inclusi fra ...

Europa League - due italiani nella formazione dell'anno : ROMA - La Uefa ha scelto la formazione dell'anno dell' Europa League . C'è anche un pizzico d'Italia in mezzo a tanto Atletico Madrid , e ci mancherebbe altro, visto il successo di ieri contro il ...

Serie A - Pioli : «La benzina c'è. La Fiorentina intrusa nella corsa all'Europa» : FIRENZE - 'Abbiamo ancora tanta benzina' . Lo dice con convinzione Stefano Pioli , l'allenatore della Fiorentina , alla vigilia della trasferta nella tana del Genoa. 'Dovremo essere lucidi e capire i ...

Charlotte d'Inghilterra compie 3 anni : è lei la principessa più dolce e monella d'Europa : ... papà William e il 'fratellone' George, ma la boss in casa è lei: principino Louis… preparati! E George d'Inghilterra è il principino più monello del mondo! - GUARDA

Roma - un'altra rimonta per entrare in finale e nella storia d'Europa : Roma - "Io credo alla rimonta, il mio modo di pensare è di non accontentarmi mai". Il mantra di Eusebio Di Francesco, appassionato di ciclismo e quindi amante delle scalate, risuona da giorni nei corridoi di Trigoria. Persino negli spogliatoi il ds Monchi ha fatto mettere dei cartelli motivazionali per caricare la squadra. Una carica che arriverà anche da un Olimpico stracolmo (quasi 63mila spettatori e record d'incasso di oltre 5 milioni di ...

Parchi nazionali : i più belli d’Europa per immergersi nella natura : Parchi nazionali: i più belli d’Europa per immergersi nella natura I luoghi in cui i paesaggi creano capolavori di bellezza, tutti da scoprire e da visitare almeno una volta nella vita. Continua a leggere

LIVE Pagelle Arsenal-Atletico Madrid in DIRETTA : Wenger sfida Simeone nella semifinale di Europa League. Atteso spettacolo all’Emirates Stadium : Buonasera e benvenuti con le Pagelle LIVE dell’andata della semifinale di Europa League: a sfidarsi all’Emirates Stadium di Londra sono i padroni di casa dell’Arsenal e gli spagnoli dell’Atletico Madrid. Un antipasto di ciò che ci sarebbe potuto essere in finale: sulla carta, infatti, vista qualità della rosa, esperienza e successi passati, sono proprio queste due le compagini favorite per il titolo. Alle ore 21 la ...

Serie A - nella corsa all'Europa League la favorita è l'Atalanta : TORINO - Un traguardo difficile, vista la qualità delle squadre in corsa per l'obiettivo, ma con la possibilità di un posto in più legato alle sorti della Roma in Champions. La rincorsa all'Europa ...

Previsioni Meteo - bolla di caldo record in Europa : temperature senza precedenti nella storia [DATI e MAPPE] : 1/27 ...

Roma - ora serve un 13 per entrare nella Grande Europa : Alla Roma, dopo il successo sul Genoa, servono - al momento - altri 13 punti in cinque partite per avere la certezza aritmetica di giocare l'anno prossimo in Champions. Indipendentemente dai prossimi ...

Cinque episodi indimenticabili del Live On Tour di Harry Styles in Europa - da Ornella a Taylor Swift e le coreografie arcobaleno (video) : La leg europea del Live On Tour di Harry Styles si è conclusa lunedì 16 aprile alla 3Arena di Dublino, con l'ultimo concerto della prima tranche di eventi dal vivo. Da Basilea a Oslo, passando per Copenhagen, Milano e Manchester, Harry Styles ha messo a segno un Tour ricco di sorprese e grandi emozioni per il pubblico, senza farsi mai mancare qualche divertente teatrino, per rendere indimenticabile ogni singola data in tutta Europa. Tra ...

L'Europa può avere un ruolo chiave nella crisi siriana. Basta volerlo : ...gli Stati Uniti a rivedere la posizione di disimpegno mantenuta finora da Trump e allenterebbe il legame esclusivo ed a volte pericoloso con l'attuale governo israeliano e anche con parte del mondo ...

L'Europa è all'avanguardia nella protezione dei nostri dati : Il mese prossimo entrerà in vigore il regolamento generale di protezione dei dati personali , Rgdp, che è la norma più avanzata in tutto il mondo su questo tema. Considerati fuori moda e troppo ...