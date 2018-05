LETTURE Il ' 68 | Gs e Sicilia studenti | per cambiare il mondo non ci sono

ilsussidiario

(Di venerdì 18 maggio 2018) Il 68 incondusse due giovani, Di Grado e Giacona, a conoscersi e collaborare in "", giornale di Gs. Un reportage cambiò la vita di molti. JOSHUA NICOLOSI(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 06:09:00 GMT)/ Ex Br, anni 70 e caso Moro, le cose che nessuno dice, di M. BignamiIl meglio del '68 (da riscoprire), di F. De Haro