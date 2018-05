Lettera a Salvini su pensioni | Fisco e giustizia

ilgiornale

(Di venerdì 18 maggio 2018) Caro Matteo, ci permettiamo di scriverle a proposito del programma di governo che lei si accinge a presentare al Presidente della Repubblica come socio di minoranza del governo a guida Cinque Stelle. Inutile ricordarle che i suoi elettori - compresi quelli di Forza Italia e di Fratelli d"Italia che hanno contribuito in maniera determinante al suo successo - l"hanno votata (anche) in base al programma presentato insieme agli alleati di centrodestra. Visto come sono andate le elezioni, e preso atto della sua scelta di stringere un"alleanza con Di Maio, non si può pretendere che quel programma elettorale diventi automaticamente programma di governo. Ma sarebbe sbagliato pure l"inverso, cioè che nel programma di governo ci fossero misure contrarie, o comunque in palese contrasto, con quanto promesso agli elettori. A prima vista, immagino nonostante i suoi sforzi e per quello che ...