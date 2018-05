L’età giusta per sposarsi è 26 anni. Lo dice la scienza : L’età giusta per sposarsi? Sono i 26 anni! A svelarlo è una ricerca scientifica, secondo cui questo sarebbe il periodo perfetto per convolare a nozze. La conferma arriva da Brian Christian e Tom Griffiths, rispettivamente giornalista e psicologo cognitivo, che hanno realizzato una ricerca intitolata “Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions” e raccolta anche in un libro. Secondo gli esperti per rendere la nostra vita ...

"Gli animali devono diventare soggetti politici. Non esiste società giusta se non si è giusti verso di loro" : "Il nostro rapporto con gli animali è uno specchio in cui vediamo ciò che siamo diventati nel corso dei secoli. In questo specchio non appaiono soltanto gli orrori di cui ci rendiamo colpevoli sfruttando altri esseri senzienti, ma anche il volto pallido di un'umanità che sta perdendo la propria anima". Da questa presa di consapevolezza la filosofa francese Corine Pelluchon parte per sviluppare il suo "Manifesto animalista. ...

‘Ndrangheta - omicidio Congiusta senza colpevoli : Cassazione annulla l’ergastolo al boss Tommaso Costa : Per lo Stato italiano non c’è un responsabile dell’omicidio di Gianluca Congiusta, il giovane imprenditore di Siderno ucciso il 25 maggio 2005 per essersi intromesso nel tentativo di estorsione ai danni del suocero. Per la seconda volta la Cassazione ha annullato la condanna all’ergastolo rimediata in secondo grado dal boss Tommaso Costa, il principale imputato del processo nato dall’inchiesta “Lettera morta” del 2007 coordinata dal sostituto ...

età per il 1° smartphone : qual è quella giusta? : A che età regalare il primo cellulare? Ragazzini sempre più giovani sfoggiano smartphone da centinaia di euro che vibrano a …

MotoGP - Ezpeleta : 'In Argentina giusta la decisione dei commissari' : ... video, : tensione ai box tra i due MotoGP: Cal Crutchlow vince il GP d'Argentina , video contatto Rossi-Marquez, MotoGP Argentina in diretta tv, in chiaro su tv8? Come vederla in streaming live ...

L’Istantanea – Beppe Grillo tra il sogno di una società più giusta e il guaio di aver marchiato a fuoco tutti i giornalisti : Tra le cose buone che ha fatto Beppe Grillo, che è pur sempre un comico, è aver dato a tanti italiani una direzione alla propria passione, un’idea alla vita e anche un conforto a quella che oggi sembra purtroppo solo una suggestione: una società un po’ più giusta, meno potenti sul calesse, meno poveri in giro. Ha combinato anche guai e tra questi il più cattivo è aver marchiato a fuoco sotto il timbro della indegnità, del leccaculismo, della ...

Lavoro - qual è l’età giusta per avere un figlio? : Immaginate come potrebbe essere accolta dagli addetti alla selezione del personale una candidata – esperta e competente – incinta al sesto mese. È difficile credere che un’azienda farebbe carte false per assumerla, nonostante il valore del suo curriculum. La gravidanza (ma anche solo il desiderio di pianificarla) e i figli hanno ancora un impatto sul Lavoro e sulla carriera di una donna. I dati dell’Ispettorato nazionale del ...