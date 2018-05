Lega oltre quota 25%

huffingtonpost

: Bozza M5S-Lega, spread sale oltre i 150 punti. Milano perde quasi il 3%, fanalino di coda in Europa @repubblica '… - riotta : Bozza M5S-Lega, spread sale oltre i 150 punti. Milano perde quasi il 3%, fanalino di coda in Europa @repubblica '… - riotta : Ricordate? Dicevano 'Ai mercati andrà tutto bene, ci lasceranno fare, i minibot e moneta parallela...' ops 'Bozza M… - CarloCalenda : Il contratto M5S Lega oltre a contenere il più enorme cumulo di baggianate economiche mai scritte a memoria d’uomo… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) In due settimane laguadagna quattro punti percentuali nei sondaggi e sfonda25%. Se il contratto con M5s è circondato dallo scetticismo generale degli opinion maker non sembra essere così tra il campione testato dall'istituto Ipsos per il Corriere della sera.Secondo le intenzioni di voto rilevate dall'istituto Ipsos tra il 16 e il 17 maggio, latocca il tetto del 25,4 per cento (addirittura 8% in più rispetto al 4 marzo), che consolida l'ascesa di Matteo Salvini. Il Movimento 5 Stelle sono fermi al 4 marzo (32,6 per cento, lo 0,1 in meno), ma scendono rispetto al sondaggio di un mese fa che li vedeva avanzare al 33,7%). Forza Italia al 12%, in discesa, così come Fratelli d'Italia al 3,4%, quasi un punto in meno rispetto al 4 marzo e Noi con l'Italia 0,6%.Il Pd non schioda, fermo al 18,1" e Liberi e ugali scende dal 3,4 al 2,4 per cento e ...