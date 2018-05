Lega : mandato pieno a Salvini su governo con 5S : "Soddisfazione di tutti perché il contratto di governo - si legge in una nota - accoglie la politica del 'Prima gli italiani' e il 90% delle richieste delle Lega, dalla sicurezza al taglio delle ...

Messina - assunzioni Neurolesi. Bramanti dà mandato ai suoi Legali per deporre in Procura : 'Sono un candidato scomodo' : Per me la politica è un servizio ed il confronto va spostato sui contenuti, senza macchina del fango che ha come solo obiettivo, quello di discreditare e di spostare l'attenzione verso le banalità, ...

La Lega chiede il mandato per governare : Nessun voto anticipato. La Lega non teme di andare a nuove elezioni, ma non lavora per uno scioglimento anticipato. No

Mandato a Fico per governo M5S-Pd. Martina : ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio chiude con Lega : Il presidente della Camera riceve dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di governo. Salvini: una presa in giro ...

Mattarella convoca Fico al Quirinale/ Governo M5s-Pd? Mandato potrebbe includere Di Maio-Lega : Mattarella convoca Roberto Fico alle 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:04:00 GMT)

Sergio Mattarella - il piano per dare il mandato a Roberto Fico e fare un governo M5s-Pd : esclusi Lega e centrodestra : Sergio Mattarella potrebbe affidare già oggi lunedì 23 aprile l'incarico a Roberto Fico : avrà il computo di testare le intenzioni di Pd e Liberi e uguali. Del resto una soluzione per un governo Lega-...

Ministri : l’offerta di Di Maio alla Lega Ecco i dieci punti del contratto del M5S Pronto il mandato esplorativo per Fico : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve. La pausa di riflessione di Matteo Salvini non si è ancora conclusa, il pressing del Movimento 5 stelle per ora non ha persuaso il segretario, anche se «oggi tutti tirano la Lega per la giacchetta». «Sono ...

Pressing M5S e Lega : ampliare mandato esplorativo di Fico o consentire a Casellati un nuovo giro : ROMA É finita ma non si arrendono. Luigi Di Maio e Matteo Salvini ci riprovano a tenere in piedi la possibilità di un?intesa tra loro per il governo. Il M5S continua a dire...

Governo : a Casellati mandato esplorativo. È alta tensione M5S-Lega. Di Maio : scelta in settimana : Se vi dirà di no è perché vuole fare il premier, e allora non sa stare al mondo", ha detto ancora Salvini durante un incontro con la stampa a Catania. " Vogliamo un Governo che rispecchi il voto ...

Mandato esplorativo a Casellati. Di Maio 'Centrodestra non c è - Salvini scelga'. Il leader della Lega 'Usano Berlusconi per non fare il ... : Politica Governo, il Mandato a Casellati. Ecco chi è la fedelissima di Berlusconi scelta da Mattarella di CARMINE SAVIANO

Governo - mandato alla Casellati. Ora Renzi e B. aspettano che passi il cadavere di Lega e cinquestelle : di Angelo Mazzoleni La mossa del presidente Mattarella, di un mandato esplorativo a Maria Elisabetta Alberti Casellati, mira a verificare se esista la possibilità di un Governo tra centrodestra e M5s (o, in subordine, Lega-M5s), ma anche a stanare queste forze politiche. La Casellati dovrà dare una risposta al presidente della Repubblica entro venerdì, costringendo in tempi strettissimi sia Salvini che Di Maio a decidere in fretta. Se l’esito ...