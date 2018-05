Lega-M5S | Di Maio | «Contratto definito»

Contratto M5S-Lega - asili nido gratis solo per italiani : stranieri esclusi da aiuti per famiglie : Nella bozza definitiva del Contratto di governo M5S-Lega, al capitolo "politiche per la famiglia" scompare del tutto l'accenno alle famiglie straniere: "È necessario rifinanziare gli Enti Locali dando priorità al welfare familiare (come ad esempio sostegno per servizi di asilo nido in forma gratuita a favore delle famiglie italiane", si legge.Continua a leggere

Governo - al via voto online iscritti al M5s su contratto con Lega : Al via la votazione online degli iscritti M5s sul contratto di Governo tra il Movimento e la Lega. Il voto, annunciato dal blog delle Stelle, resterà aperto fino alle 20. "Alla fine - scrive Luigi Di ...

Lega-M5s - l'accordo alla stretta finale. Oggi il voto su Rousseau : ROMA - 'Per tutta la giornata di Oggi, a partire dalle 10 e fino alle 20, saranno attive su Rousseau le votazioni sul contratto per il governo del cambiamento'. Lo annuncia Luigi Di Maio sul blog ...

La parola agli iscritti M5S. Di Maio consegna il contratto definitivo con la Lega al voto su Rousseau : Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle è chiuso e Luigi Di Maio passa la palla agli iscritti M5S, che saranno chiamati a esprimersi sulla piattaforma Rousseau. "Per tutta la giornata di oggi, a partire dalle 10 e fino alle 20, saranno attive su Rousseau le votazioni sul contratto per il governo del cambiamento". Lo annuncia Luigi di Maio sul blog delle Stelle. "Oggi - scrive Di Maio su Facebook - si è finalmente ...

La versione finale del “contratto” M5S-Lega : È stata diffusa online e ora sarà sottoposta agli iscritti dei due partiti: il testo integrale The post La versione finale del “contratto” M5S-Lega appeared first on Il Post.

Governo : Malpezzi - da M5S-Lega nessuna soluzione concreta su scuola : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Nel contratto di Governo tra Lega e M5S la voce scuola sembra trovare ispirazione più dall’esigenza di riempire un’altra casella piuttosto che dalla volontà di elaborare un progetto meditato sul futuro dell’istruzione. E’ evidente l’intento di strizzare l’occhio ai docenti, ma non c’è altro di concreto. Le due forze che in questi mesi hanno gettato benzina sul ...

Governo - il nuovo Contratto Lega-M5s/ Da No a Sì Tav - Sud e Ue : Di Maio-Salvini - “noi no premier” : Governo, il Contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Giustizia, Ue, Sud, Reddito di cittadinanza e flat tax. Ultime notizie live(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:17:00 GMT)

Contratto di governo M5s-Lega : via al referendum online - sabato e domenica il voto dei militanti nelle piazze : ... , la riduzione della pressione fiscale con l'introduzione di una flat tax che rispetti il criterio della progressività, il taglio dei costi della politica la cyber security, ma soprattutto ...

Mara Carfagna - la bordata : 'Lega e M5s - il manuale Cencelli per spartirsi le idee'. E sulle donne... : È come se il Movimento 5 Stelle 'avesse tradito il Sud, avesse tradito l'elettorato di riferimento', perché il Sud 'non c'è neanche nelle premesse' della bozza di contratto Lega-M5s per il governo. ...

Cosa nel contratto M5s-Lega ha spaventato a morte gli azionisti di Mps : Il ministro uscente dell'Economia, Pier Carlo Padoan, appena eletto proprio nel collegio di Siena, accusa Borghi, Lega e M5S di aver 'immediatamente creato una crisi di fiducia' su Mps, scrive il ...

Quanto costa il programma Lega-M5S? : Si va dai 65 ai 125 miliardi di euro, a seconda delle stime, ma nessuno sembra sapere dove andarli a prendere The post Quanto costa il programma Lega-M5S? appeared first on Il Post.

M5S-Lega : un governo che irrita Ma piace alla gente che piace Dall'Italia la rivoluzione del popolo : Non abbiamo avuto la soddisfazione di andare ai Mondiali ma l’Italia di certo, in questo periodo, non sta morendo di noia. Il post elezioni è stato qualcosa, nel bene e nel male, che ha diviso, caricato, portato adrenalina da una parte e all’altra degli schieramenti politici. Segui su affaritaliani.it

Contratto M5s-Lega - ultimi ritocchi : tornano i lavori della Tav e in extremis spunta il Sud : Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno depositato l'ultima bozza del loro "Contratto": abolito lo stop ai lavori della Tav e compare un paragrafo per il mezzogiorno

Governo Lega e M5S alla stretta finale Come premier un grillino di alto profilo : Esteri ed Economia verranno concordati con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. alla Farnesina potrebbe approdare il capo dei grillini, in alternativa Di Maio avrebbe intenzione di ...