Lega e 5 Stelle insieme al votoIl piano segreto per l' alleanzaPrenderebbero più voti del

Governo - il balzo della Lega : supera il 25 per cento I Cinquestelle giù di un punto : Il partito di Salvini unico a crescere, FI scende al 12%. In calo anche Fratelli d’Italia (al 3,4) e il Pd (al 18)

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : ecco il programma del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Non c’è il Sud, o almeno non nell’immediato. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il conflitto di interessi scomodo a Silvio Berlusconi. Non c’è lo stop alla ...