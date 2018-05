L' economista della Lega Claudio Borghi | Soldi subito con i mini-Bot

huffingtonpost

(Di venerdì 18 maggio 2018) L'esempio più immediato lo fa con i ticket restaurant per sostenere che non saranno una moneta parallela all'euro e respingere, così, le critiche che si solleveranno se il progetto si dovesse realizzare concretamente. Il progetto si chiamaBot e a lanciarlo, in un'intervista a La Verità, è l'. L'obiettivo, spiega, è metterenelle tasche degli italiani.precisa che i-Bot "sono provvedimenti del governo che nasce". Così l'del Carroccio spiega perché i-Bot sono imprescindibili:"Al contrario di quanto promesso e non fatto da Renzi, procederemo per chi lo desidera al pagamento dei debitipubblica amstrazione con titoli di Stato commerciabili".La definizione che usaper iBot è quella dell'"uovo di Colombo", cioè "un sistema intelligente ...