Lecce | professore scagionato dopo accuse di insulti e offese “Vittima di 2 alunne a cui

Lecce - parla la madre del 17enne bullizzato : "Deriso anche davanti a un professore" : Il giovane sarebbe stato vittima di atti di bullismo da circa un anno ma non ne aveva mai riferito alla madre . La donna aveva scoperto dei segni sul suo corpo ma lui aveva spiegato di essersi fatto male durante l'ora di educazione fisica.

Lecce - parla la madre del 17enne bullizzato : “Deriso anche davanti a un professore” : Lecce , parla la madre del 17enne bullizzato : “Deriso anche davanti a un professore” Il giovane sarebbe stato vittima di atti di bullismo da circa un anno ma non ne aveva mai riferito alla madre . La donna aveva scoperto dei segni sul suo corpo ma lui aveva spiegato di essersi fatto male durante l’ora di educazione […]

Lecce - studente morì nel cortile del liceo : preside e professore indagati per omicidio colposo : Andrea De Gabriele, 17 anni, cadde nel vuoto durante l'ora di educazione fisica, mentre camminava su un lucernario per recuperare un giubbotto. Per la Procura...