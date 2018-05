Le Iene | Nina Palmieri e Chiara Ferragni Video | saluto per Daniel bimbo guarito dal

Grande Fratello 15 - la senatrice Pezzopane entra nella Casa. Nina Moric incontra (l’ex?) Favoloso che poco dopo vIene squalificato : Le dinamiche esterne sovrastano quelle interne e il Grande Fratello1 5 diventa, ora più che mai, un’appendice di Domenica Live. La quinta puntata inizia con Stefania Pezzopane, quella che Barbara d’Urso definisce ogni tre per due “una persona intelligentissima, nonché mia Grande amica”. La senatrice del Partito Democratico, in barba alle critiche che un’apparizione del genere potrebbe procurarle, è entrata nella Casa per fare ...

GF15 - Nina Moric intervIene nella casa - per Luigi Favoloso : il motivo Video : Nel corso delle ultime ore, è stata divulgata la news di 'TV & Gossip' che vede #Barbara D'Urso rivelare in diretta, a 'Pomeriggio 5', l'indiscrezione secondo cui la showgirl #Nina Moric è in procinto di intervenire nella casa del '#Grande Fratello 15' per sorprendere il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso. Nina e Luigi, la coppia rischia di scoppiare? Il motivo che potrebbe spingere la Moric ad intervenire A diversi giorni dalla messa in ...