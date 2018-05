Le curve di Sol Perez conquisteranno Icardi? La provocante argentina ‘ci prova’ con Mauro

Febbre Liverpool - risolti i problemi ai terminali : curve esaurite LIVE FOTO VIDEO : CRONACA EVENTO Ore 13.10 - esaurite entrambe le curve. Ore 12.45 - Sembrano risolti i problemi ai terminali. Vendita che è ripartita a rilento. Ore 12.25 - Continua i problemi nei punti vendita. ...

Finale Tim Cup - sold-out curve e distinti : Cresce l’attesa per assistere a Juventus-Milan, Finale della Tim Cup 2017/2018, in programma allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 9 maggio 2018 alle ore 21. Durante il primo giorno di vendita libera sono stati acquistati oltre 12.000 tagliandi, per un totale che supera i 45.000 biglietti venduti. curve e distinti sold-out. (AdnKronos) L'articolo Finale Tim Cup, sold-out curve e distinti sembra essere il primo su CalcioWeb.

Finale Tim Cup - sold-out curve e distinti : Cresce l’attesa per assistere a Juventus-Milan, Finale della Tim Cup 2017/2018, in programma allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 9 maggio 2018 alle ore 21. Durante il primo giorno di vendita libera sono stati acquistati oltre 12.000 tagliandi, per un totale che supera i 45.000 biglietti venduti. curve e distinti sold-out. (AdnKronos) L'articolo Finale Tim Cup, sold-out curve e distinti sembra essere il primo su CalcioWeb.

Coppa Italia - curve sold out per la finale : Sono andati esauriti i biglietti di curva per assistere alla finale di Tim Cup 2017/2018 tra Juventus e Milan, in programma allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 9 maggio alle ore 21. Il totale dei tagliandi venduti si avvicina a quota 30mila, con la seconda fase di vendita (riservata agli abbonati e ai fidelizzati) tuttora in corso. Dall’11 aprile si aprirà l’eventuale vendita libera qualora restassero biglietti nei settori ...

Coppa Italia - curve sold out per la finale : Sono andati esauriti i biglietti di curva per assistere alla finale di Tim Cup 2017/2018 tra Juventus e Milan, in programma allo stadio Olimpico di Roma il prossimo 9 maggio alle ore 21. Il totale dei tagliandi venduti si avvicina a quota 30mila, con la seconda fase di vendita (riservata agli abbonati e ai fidelizzati) tuttora in corso. Dall’11 aprile si aprirà l’eventuale vendita libera qualora restassero biglietti nei settori ...