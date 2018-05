Le canzoni da top ten? Tristi e ballabili

Miley Cyrus accusata di plagio per We Can’t Stop - troppo simile a We Run Things di Flourgon : audio delle canzoni a confronto : Miley Cyrus accusata di plagio per la canzone We Can't Stop, brano contenuto nell'album Bangerz, pubblicato nel 2013. Secondo l'agenzia stampa Reuters, la citazione in giudizio per Miley Cyrus viene dal musicista giamaicano Flourgon, che dopo aver fatto causa alla popstar statunitense, avrebbe chiesto ben 300 milioni di dollari per il risarcimento dei danni. A quanto pare, sembra proprio che la hit di Miley Cyrus We Can't Stop, una tra le ...