Le acconciature più belle di Cannes 2018

(Di venerdì 18 maggio 2018) Se avenisse assegnata una palma d’oro per l’attrice più trasformista in fatto di hair look, quest’anno sarebbe sicuramente Kristen Stewart ad aggiudicarsela. L’attrice, membro della giuria nell’edizione, ha conquistato con il suo taglio corto sbarazzino, reinterpretato ogni sera in modo diverso. Dallo chignon spettinato sfoggiato durante i photocall, agli styling effetto wet, fino ai raccolti più sofisticati. La prova, insomma, che anche i corti sono capaci di sorprendere (positivamente). LEGGI ANCHEHai i capelli corti? Leda copiare subito Le colleghe, ovviamente, non sono state a guardare, anzi. Tra le affezionate dei raccolti, Bella Hadid e la collega Kendall Jenner, che sul red carpet della Croisette hanno preferito optare per i nodi, rivisitazione glamour del più classico chignon. Stessa scelta per un’altra bellissima ...