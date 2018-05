Lazio-Inter | De Vrij allo scoperto | “Voglio giocare Fidatevi di me…”

Lazio-Inter - il retroscena : il messaggio di De Vrij prima della gara di campionato : Lazio-Inter, si avvicina sempre di più l’ultima giornata del campionato di Serie A, partita fondamentale quella tra Lazio ed Inter per l’accesso alla Champions League, si tratta di un vero e proprio spareggio. Negli ultimi giorni ha tenuto banco il caso De Vrij, il difensore ha già firmato il contratto con l’Inter per la prossima stagione quindi la decisione di Simone Inzaghi dovrebbe essere quella di non schierarlo. Nel ...

Serie A Lazio-Inter : le probabili formazioni : Non ci sono dubbi. Lazio-Inter è la partita più importante della 42esima e ultima giornata di Serie A. Le due formazioni infatti si giocano in questi ultimi 90 minuti di campionato la qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo importante anche in termini economici, non c'è dubbio. La classifica ci dice che la Lazio ha tre punti di vantaggio rispetto ai rivali. L'Inter, perdendo nell'ultima giornata in casa contro il Sassuolo, ha ...

Serie A : i pronostici dell'ultima giornata - Inter o Lazio in Champions? : Siamo arrivati al capolinea. La Serie A gioca la sua 38esima e ultima giornata, si chiude un torneo dove spesso i pronostici sono stati ribaltati dal campo. Alcuni verdetti sono stati già emessi. La Juventus ha vinto il campionato, Napoli e Roma sono in Champions League, mentre l'ultimo posto se lo contenderanno Lazio e Inter, impegnate nello scontro diretto. In coda gran bagarre per decidere l'ultima retrocessione. Già in Serie B invece Verona ...

Maggio - il mese di Lazio-Inter e la storia di una sfida particolare : Lazio e Inter, due grandi società di assoluta importanza nella storia del calcio. non solo italiano ma anche europeo e mondiale. Unite da uno storico gemellaggio che però, molto spesso, i tifosi si sentono in dovere di accantonare soprattutto se e quando, lo scontro fra Inter e Lazio assume un’importanza particolare. Sicuramente è il caso dell’ultima di campionato, domenica 20 Maggio, che vedrà le due squadre scendere sul campo dello Stadio ...

Lazio-INTER. Amoruso 'tifa' per i nerazzurri - secondo Garlini saranno decisivi i cambi. Mentre Toni : ... Lorenzo Amoruso , ex difensore, tra le altre, di Bari e Fiorentina, , Oliviero Garlini , doppio ex, ed il Campione del Mondo Luca Toni . LAZIO-INTER LORENZO Amoruso A TV8 'Ora i laziali ce l'avranno ...

Serie A - gli arbitri dell’ultima giornata di campionato : Lazio-Inter affidata a Gianluca Rocchi : Gianluca Rocchi arbitrerà lo scontro diretto per la Champions tra Lazio e Inter, Milan-Fiorentina invece affidata a Michael Fabbri Il big match dell’ultima giornata della Serie A tra Lazio e Inter all’Olimpico di Roma che vale un posto in Champions, sarà arbitrato da Gianluca Rocchi. Juventus-Verona, in programma sabato alle 15, è stata invece affidata a Riccardo Pinzani di Empoli. Luca Banti arbitrerà Napoli-Crotone, mentre ...

Lazio-Inter : le probabili formazioni. De Vrij verso l'esclusione - Gagliardini in panchina : Novanta minuti con vista Champions, Lazio-Inter che andrà in scena domenica sera allo stadio Olimpico , fischio d'inizio alle ore 20:45, ha tanto il sapore di spareggio: formazione biancoceleste ...

Serie A : Rocchi arbitra Lazio-Inter - a Pinzani Juve-Verona : Il big match dell’ultima giornata della Serie A tra Lazio e Inter all’Olimpico di Roma che vale un posto in Champions, sarà arbitrato da Gianluca Rocchi. Juventus-Verona, in programma sabato alle 15, è stata invece affidata a Riccardo Pinzani di Empoli. Luca Banti arbitrerà Napoli-Crotone, mentre Spal-Sampdoria, sarà diretta da Marco Di Bello. Sassuolo-Roma, posticipo serale di domenica, è stata affidata a Eugenio Abbattista di ...

Serie A : Rocchi dirigerà Lazio-Inter : ANSA, - ROMA, 17 MAG - Sarà Gianluca Rocchi l'arbitro di Lazio-Inter, la partitissima di domenica sera, che vale un posto in Champions, in programma nell'ultimo turno del campionato di calcio che si ...

Serie A Lazio-Inter - dirige Rocchi. Napoli-Crotone : Banti : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali in vista della trentottesima, e ultima, giornata di campionato. Si gioca domenica alle ore 18, con un anticipo del sabato: Juventus-Verona, alle ...

Rocchi arbitra Lazio-Inter - Pinzani dirige Juve-Verona : Sarà Gianluca Rocchi l'arbitro di Lazio-Inter, la partitissima di sabato sera, che vale un posto in Champions, in programma nell'ultimo turno del campionato di calcio che si conclude questo fine ...

Intermania : dalla Lazio all'Inter è un passo avanti - con o senza Champions : Il mondo è bello perché è vario . Il popolo nerazzurro si divide in vista della 'finale' per la Champions League di domenica sera a Roma contro la Lazio . I più inguaribili degli ottimisti si apprestano ...

Lazio-Inter - l'Olimpico già tutto esaurito : Sarà uno stadio Olimpico tutto esaurito quello che farà da cornice alla sfida tra Lazio ed Inter, lo spareggio-Champions che chiuderà il campionato. Venduti oltre 60.000 tagliandi, esauriti tutti i ...