Lavoro | come affrontare il cambiamento e volgerlo in positivo

Italia come stai? Una istantanea su economia - Lavoro e popolazione : In crescita anche se moderata, con un mercato del lavoro in miglioramento, ma ancora lontano dagli standard europei, e una popolazione sempre più vecchia. E' questa l'Italia fotografata dall'Istat, ...

Sempre più negozi per la rivoluzione Iliad Italia : nuova offerta di Lavoro - come candidarsi : La rivoluzione Iliad Italia, come oramai sottinteso, passerà pure per un numero notevole di negozi fiisici sparsi per l'Italia e proprio in questo weekend riusciamo a fornirvi notizia certa di un ulteriore store in prossima apertura per il nuovo quarto operatore. come apprendiamo direttamente dal sito del vettore e in particolare dalla sezione dedicata alle offerte di lavoro, ecco che la rivoluzione Iliad passrà pure per il prossimo negozio ...

La tecnologia trasforma il Lavoro. Ecco come non farsi trovare impreparati : Alain Dehaze – ceo The AdEcco Group La tecnologia sta trasformando il mercato del lavoro e per farsi trovare pronti la ricetta è una sola: anticipare gli effetti collaterali della digitalizzazione. “Prevenire, meglio che curare”, sintetizza Alain Dehaze, ceo del gruppo AdEcco. Il segreto è far dialogare scuole e imprese, avvicinare i ragazzi alle materie scientifiche e sfruttare il fascino delle start up per spingere sempre più ...

''Lavoro personalizzato e allenamento neuromuscolare''. Come arrivare al top ai play-off : Ma anche pisano e tifosissimo nerazzurro, club nel quale ha cominciato anche a muovere i primi passi nel mondo del calcio. Una "ricetta" che, poi, proprio ricetta non è «perchè ingredienti e dosaggio ...

Padova : al Lavoro da oggi i richiedenti asilo come giardinieri al Cimitero Maggiore (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I richiedenti asilo che saranno impegnati in queste attività sono 41, il gruppo più numeroso è proprio quello a supporto dei servizi cimiteriali con venti persone. Gli altri volontari, che hanno seguito un corso di formazione tenuto dal Settore Sicurezza Salute Prevenzion

Padova : al Lavoro da oggi i richiedenti asilo come giardinieri al Cimitero Maggiore : Padova, 3 mag. (AdnKronos) - È iniziata oggi l’attività per i richiedenti asilo Padovani. oggi una ventina di persone accolte nei Cas sono stati infatti impegnati al Cimitero Maggiore, affiancati dai tecnici del Comune, nell’attività di riordino del verde e nelle piccole manutenzioni. "Questo è senz

Padova : al Lavoro da oggi i richiedenti asilo come giardinieri al Cimitero Maggiore : Padova, 3 mag. (AdnKronos) – è iniziata oggi l’attività per i richiedenti asilo Padovani. oggi una ventina di persone accolte nei Cas sono stati infatti impegnati al Cimitero Maggiore, affiancati dai tecnici del Comune, nell’attività di riordino del verde e nelle piccole manutenzioni. “Questo è senz’altro un modo efficace per favorire l’integrazione e consolidare il senso di comunità ‘ sottolinea il ...

Com’è cambiato il Lavoro in Italia e come cambierà ancora nei prossimi 10 anni : Nuovi e vecchi mestieri, nuovi e vecchi contratti, tecnologia, automazione, competenze. Sono i cambiamenti che hanno attraversato il mondo del lavoro negli ultimi 10 anni e che probabilmente caratterizzeranno i prossimi dieci. Una disamina completa è impossibile, ma si può tentare di porre l'attenzione su alcuni elementi, concentrandoci sul nostro Paese. Eccoli...

Primo maggio - rider Foodora in piazza ma non insieme ai sindacati/ “Nostro Lavoro non riconosciuto come tale” : Sfilano in piazza insieme ai lavoratori del Primo maggio ma non si riconoscono nei sindacati: sono i rider di Fodoora e di altre aziende analoghe in protesta(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:00:00 GMT)

Barbagallo - morti Lavoro come inizio '900 : ANSA, - ROMA, 1 MAG - "Oggi siamo allo stesso livello di mortalità del 1911 e questo vuol dire che non stiamo facendo nulla". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, parlando ...

Barbagallo - morti Lavoro come inizio '900 : ANSA, - ROMA, 1 MAG - "Oggi siamo allo stesso livello di mortalità del 1911 e questo vuol dire che non stiamo facendo nulla". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, parlando ...

Sicurezza sul Lavoro - si muore come 50 anni fa : Ma il punto è che se l'economia in Italia è ripartita, la nuova occupazione è troppo spesso precaria, di bassa qualità, poco protetta. E la Sicurezza, tema di questo Primo Maggio , è ormai solo un ...

Come salvare la democrazia - quando il Lavoro non c'è : Il modello politico della democrazia occidentale, cresciuto a fianco e poi all'interno dell'economia capitalistica, è rotto. La prima prova a sostegno di questa tesi è sicuramente Donald Trump, ma ce ...

Come salvare la democrazia - quando il Lavoro non c’è : La disoccupazione globale ha raggiunto livelli altissimi. Per correre ai ripari potrebbe essere utile il reddito di base universale, che permette a chi non ha un lavoro di acquistare prodotti e servizi. Leggi