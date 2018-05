Lavoro : assessore Lombardia - ‘rider’ hanno diritto a tutele e welfare : Milano, 18 mag. (AdnKronos) – “I lavoratori della cosiddetta ‘new economy’ hanno diritto a forme estese di tutele e di welfare che includano anche la salute e la sicurezza. E non possiamo attardarci sulle riflessioni giuslavoristiche riguardo la loro configurazione legale: e’ necessario inserire al più presto questi lavoratori in un quadro chiaro di politiche e di strumenti immediatamente esigibili”. Lo ...

ARIENZO " Il Lavoro in tutte le sue sfaccettature al centro della discussione di un convegno in sala consiliare : modera il neo assessore ... : Al convegno interverranno infatti: Nunzio Costagliola, esperto del mercato del lavoro Gesfors che parlerà del ruolo della politiche attive nel mondo del lavoro, Alberto Bagnaro, coordinatore ...

Lombardia : assessore istruzione - 14 mln per alternanza scuola-Lavoro : Milano, 10 mag. (AdnKronos) – “La cura che un’istituzione ha per il corpo sociale è come quella che un medico ha per il corpo umano: non si tratta solo di curare malattie, ma soprattutto di mantenere buona la salute. E’ una fortuna per me, assessore all’istruzione, formazione e lavoro, essere un medico: io vedo la scuola e il lavoro come gli strumenti e anche i marcatori della salute di un territorio. Per questo ...

Lombardia : assessore istruzione - 14 mln per alternanza scuola-Lavoro (2) : (AdnKronos) – I numeri: per l’anno formativo 2018/2019 la Regione Lombardia stanzierà circa 14 milioni di euro destinati al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro, più altri 12 per l’apprendistato. Attualmente, sono state promosse esperienze qualificate di alternanza che arrivano a coprire anche il 50% del percorso formativo. Nel 2017, grazie agli istituti di formazione su cui la Regione ha competenza, 20mila ...

Lavoro : assessore Veneto - ai disoccupati offriamo voucher e ricollocamento : Venezia, 4 mag. (AdnKronos) - Nei primi quattro mesi del 2018 sono già 3500 gli assegni per il Lavoro rilasciati in Veneto dai Centri per l’Impiego a persone disoccupate. Di questi, il 75% è già stato attivato presso un ente accreditato. Gli assegni sono un titolo di spesa virtuale, del valore fino

Zingaretti : Di Berardino nuovo assessore al Lavoro : Di Berardino è stato nominato assessore regionale con deleghe al lavoro e alla Difesa dei diritti Roma – Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni “Considerando il contributo di Liberi e Uguali alla campagna elettorale e preso atto della dialettica ancora aperta per un contributo possibile alla squadra di governo della Regione, credo vada fatto un passo in ...

Voti in cambio di posti di Lavoro : si dimette l’assessore regionale pugliese Mazzarano : Voti in cambio di posti di lavoro: si dimette l’assessore regionale pugliese Mazzarano A Striscia la Notizia la seconda parte del servizio che ha portato alle dimissioni dell’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia Continua a leggere

