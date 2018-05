Lavorare in futuro? Solo con competenze qualificate

vanityfair

(Di venerdì 18 maggio 2018) Ilnon è il tempo della bassa specializzazione. Per avere un lavoro nei prossimi cinque anni serve una specializzazione. Da qui al 2022, secondo l’annuale rapporto Excelsior di Unioncamere e Anpal, serviranno, in Italia, più di 2,5 milioni di occupati, dipendenti e autonomi. Oltre il 70% di questi nuovi occupati deve avereelevate e, agli altri resta appena il 28,8%, poco più di 700mila posti di lavoro: operai, artigiani, in generale personale non qualificato. I primi in fila sono i laureati. Quasi 780mila posizioni sono per loro e in particolare per chi ha un titolo in materie sanitarie, economia, ingegneria. Altri 800mila posti sono per diplomati. Gli indirizzi sono quelli dell’istruzione tecnica e professionale come finanza, turismo, meccanica, elettronica e amministrazione. Cosa funziona dunque? Ingegneri, specialisti in informatica, chimica, ...