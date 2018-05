L' auto senza pilota va in campagna

Lo strano caso delle morti per l’accensione senza chiave : dal 2006 - 28 intossicati dall’auto : Secondo l’inchiesta del New York Times, la combinazione fra motori sempre più silenziosi e sistema keyless può essere letale

Eraclea - pagano auto ma senza riceverla : concessionario nel mirino/ Telefoni staccati - partono le segnalazioni : Eraclea, pagano auto ma senza riceverla: una concessionaria nel mirino dopo le numerose segnalazioni e le prime denunce. Il Movimento Difesa del Cittadino interviene.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 20:17:00 GMT)

auto senza conducente : VisLab presenta Eva - Foto : Ambarella ha celebrato il ventennale della MilleMiglia in Automatico, uno dei primi test al mondo di Auto Autonome su strade pubbliche, avvenuto nel giugno del...

auto senza conducente google duplex : Le telefonate di Google, di cui abbiamo parlato un paio di giorni fa, continuano a far discutere e parecchio. È giusto che un umano si trovi a parlare al telefono con l’assistente vocale di Google, praticamente un robot animato da un potente sistema di intelligenza artificiale, senza saperlo? Pensando anzi di parlare con un altro essere umano? No per molti, al punto che Google nelle ultime ore per fronteggiare le critiche ...

auto senza conducente google duplex : Le telefonate di Google, di cui abbiamo parlato un paio di giorni fa, continuano a far discutere e parecchio. È giusto che un umano si trovi a parlare al telefono con l’assistente vocale di Google, praticamente un robot animato da un potente sistema di intelligenza artificiale, senza saperlo? Pensando anzi di parlare con un altro essere umano? No per molti, al punto che Google nelle ultime ore per fronteggiare le critiche ...

Mercedes - Hamilton avvisa la Ferrari : "Posso vincere anche senza l'auto migliore" : Il campione inglese: "Potendo scegliere andrei in MotoGP, sono affascinato dai piloti. E' una categoria davvero tosta"

Nicole Minetti - se vuoi aiutare ‘le prostitute ad autodeterminarsi’ lo fai senza guadagnarci : Facciamo finta che non si stia parlando di processi vari a carico di persone che sarebbero autrici di fornitura donne/merce per feste di gente ricca e famosa. Facciamo finta che non si parli di un giro di soldi con scambio sessuo/economico a gratificazione dell’ego di un uomo e delle tasche di altri uomini d’affari. Facciamo finta di essere in un tempo futuro in cui nessuno giudica nessuno sebbene al governo si desideri che i ...

Incendio auto consigliere Comune Cosenza : ANSA, - Cosenza, 8 MAG - L'automobile del consigliere comunale di Cosenza Giovanni Cipparrone, eletto con il Pse, è stata incendiata nel parcheggio di Ecologia Oggi dove lavora. Il fatto è accaduto in ...

auto senza pilota : in Texas daranno passaggi agli abitanti : A partire da luglio, la società Drive.ai lancerà un servizio di trasporto Automobilistico senza conducente in Texas: sarà una sperimentazione di sei mesi in cui i veicoli a guida Autonoma offriranno passaggi a oltre 10mila persone nella cittadina di Frisco. Un pilota sarà sempre presente un pilota, pronto a intervenire se necessario. E’ il primo test su larga scala della startup californiana e il primo simile in Texas. L'articolo Auto ...

Rai - Cdp e autorità : nomine più difficili senza governo : ... Sergio Mattarella, in vista della creazione di un "governo di tregua" potrebbero risultare decisive per decidere chi siederà su alcune delle poltrone più importanti dell'economia italiana. La ...

Incidente senza feriti ma auto distrutte : CREMONA - Incidente senza feriti ma auto distrutte. Giovedì 3, alle ore 11,45 circa, in via Cadore, una Renault Laguna condotta da un 64enne si è scontrata con una Renault Espace guidata da un 65enne ...

Il Pd - #senzadime e quel ‘vizio assurdo’ di auto-annientarsi : La libertà di espressione apre varchi alla manifestazione del disaccordo. Pensarla diversamente è bello, ma non sempre viene apprezzato perché il confronto mette paura anche se è indispensabile per crescere e migliorare. Chi teme di progredire, o si preoccupa di doverlo fare per merito altrui, si sbriga a non accettare che – Vasco docet – “c’è chi dice no”. E’ la triste storia di #senzadime, della gogna telematica, delle liste di proscrizione ...

Catania - quattro docenti di Reggio Calabria aggrediti senza motivo in autostrada dagli Ultras : il racconto shock : Incredibile episodio che riguarda gli Ultras del Catania, identificati dagli agenti dopo il violento raid ai danni di 4 docenti universitari di Reggio Calabria che ieri mattina si stavano dirigendo all’Unical di Cosenza per un corso di aggiornamento professionale, probabilmente scambiati per sostenitori di altre tifoserie. Un gesto assolutamente da condannare, ecco l’intervista rilasciata a StrettoWeb da parte di una della vittime: ...

Assicurazioni - in provincia di Trapani il 30% di auto e il 74% delle moto senza copertura : Il 30% delle auto circolanti in provincia di Trapani su un totale di 325.420 veicoli non è assicurato. Le moto senza assicurazione sono il 74,91% del totale. Sono i dati allarmanti che segnala l'...