L' autismo | le sue barriere e il mio tempo

(Di venerdì 18 maggio 2018) È vero, è trascorso un po' di(due mesi circa) dal mio ultimo post dedicato a Pietro. Potrei dire di essere stata molto impegnata, anzi talmente indaffarata da essermi naturalmente dimenticata di aggiornare questo mio piccolo spazio. E invece no, ho pensato ogni giorno al perché continuassi a rimandare e a non avere dentro di me le parole giuste per incasellare attraverso la scrittura tutto ciò che stiamo vivendo.Il che è accaduto perché di recente mi sono ritrovata in svariate situazioni per cui l'aggettivo più pertinente mi sembra solo uno: difficili. Situazioni difficili che mi portano a constatare come la crescita di Pietro porti con sé i suoi progressi, ma anche le maggiori difficoltà nel gestire l'.Crescere vuol dire esprimere sempre di più la propria personalità, riuscire a essere più ...