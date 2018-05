L’astronauta Maurizio Cheli conquista la vetta dell’Everest | “Commovente vedere l’alba

meteoweb.eu

(Di venerdì 18 maggio 2018) “Sono felice ed emozionato per aver raggiunto ladell’Everest. Sto fisicamente molto bene. Ricorderò questa esperienza non solo per le ragioni atletiche e fisiche, ma soprattutto per quelle emozionali.l’alba dalla cima del Monte Everest è stato commovente e lo ricorderò per sempre“: lo ha dichiarato l’astronauta italiano ESA59 anni, che giovedì 17 maggio 2018 hato lapiù alta del continente asiatico e della Terra. L'articolo L’astronautaladell’Everest: “Commoventel’alba, lo ricorderò per sempre” Meteo Web.