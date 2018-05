Lara Comi testimonia contro il suo stalker | Ho dovuto cambiare casa | 22 denunce non

Lara Comi - il suo stalker a processo/ "Ho ansia - non sono tranquilla" : 22 denunce contro Giovanni Bernardini : Lara Comi ha testimoniato nel processo contro il suo stalker, Giovanni Bernardini. Tutte le tappe della vicenda iniziata in modo insistente oltre un anno fa.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 15:25:00 GMT)

Lara Comi al processo contro il suo stalker : “Ho presentato 22 denunce - ho ansia e ho dovuto cambiare casa” : Un inferno durato almeno un paio d’anni con un fiume di messaggi, dichiarazioni d’amore con tanto di proposte di matrimonio e una chiesa prenotata con nomi fasulli. Ma anche pedinamenti sotto casa, appostamenti negli appuntamenti pubblici e nei convegni elettorali. Un incubo raccontato in aula a Busto Arsizio, davanti al giudice Valeria Recaneschi, dall’europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi che ha denunciato di essere ...

«Macchè stalker - io amo Lara Comi» - l'imprenditore è tornato all'assalto : JESOLO - «Non ho mai avuto alcuna intenzione di fare del male a Lara, nei suoi confronti provo solo un forte sentimento». Con queste parole Giovanni Bernardini, l'imprenditore di...

Molestie - continua l'incubo per Lara Comi : 'Lo stalker mi perseguita ancora' Video : “Buonanotte amore, ti amo”. “Ci sposiamo a maggio”. “Ho avvisato il prete, ora devo comprare i vestiti”. “Amore, passo dalla banca a Mestre, prima di andare a scegliere le fedi nuziali”. “Amore, ti piacciono queste fedi? Sulla tua c’è una pietra preziosa, ma il diamante vero sei tu”. Questi sembrano i messaggi di una normale coppia di innamorati in procinto di sposarsi, ma in realta' sono solo alcuni delle folli attenzioni che uno #stalker ...

