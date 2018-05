L' App Trenitalia si rinnova | informazioni più rapide e personalizzate

Vodafone HAppy Friday regala 10 euro di sconto sui biglietti Trenitalia : Ancora una volta arriva in anticipo la comunicazione del nuovo regalo di Vodafone Happy Friday in arrivo il prossimo venerdì 11 maggio. L'operatore regala infatti agli iscritti del programma in questione 10 euro di sconto da utilizzare per i biglietti di Trenitalia acquistati tramite l'app Trenitalia o sul sito web ufficiale della società. L'articolo Vodafone Happy Friday regala 10 euro di sconto sui biglietti Trenitalia proviene da ...

Sconto Trenitalia con l’HAppy Friday Vodafone dell’11 maggio : condizioni e limiti : Lo Sconto Trenitalia con l'Happy Friday Vodafone dell'11 maggio è la nuova anteprima con la quale il vettore mobile seduce i suoi già clienti iscritti al programma fedeltà. Senza aspettare la giornata di venerdì, attraverso uni suoi canali social e uno spot TV con protagonista l'ormai insostituibile Tiziano Ferro (video al termine dell'articolo), il vettore ci fa già conoscere il nuovo regalo legato ad un suo storico partner. Non è la prima ...

Con le Frecce di Trenitalia a Bologna per la Mostra GiAppone. Storie d'Amore e di Guerra : Teleborsa, - "Giappone. Storie d'Amore e di Guerra", ovvero una rassegna organizzata a Bologna per far conoscere e avvicinare il visitatore agli aspetti più classici del Giappone: da Hiroshige a ...