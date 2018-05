L’app Intra porta il DNS-over-TLS di Android P sui dispositivi meno recenti

tuttoandroid

(Di venerdì 18 maggio 2018)è un'applicazione che permette di utilizzare la nuova funzionalità "DNS privato" inclusa inP che consente di impostare un server DNS utilizzando DNS--TLS, che crittografa tutte le query in modo che non possano essere lette o modificate da nessuno, utilizzando una VPN locale per stabilire la connessione in modo che l'impostazione venga applicata a livello di sistema. L'articolo L’appil DNS--TLS diP suiproviene da Tutto